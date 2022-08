EUA. Estado do Missouri redescobre as virtudes pedagógicas da palmatoada

Os castigos corporais não eram coisa de um passado assim tão distante, visto que a região de Cassville, no Estado do Missouri, apenas os tinha proibido em 2001. Segundo o jornal Springfield News Leader , o superintendente da região escolar, Merlyn Johnson, justificou a medida com um inquérito que foi feito junto dos pais e mães das crianças e que revelou uma maioria favorável a medidas disciplinares mais severas.