EUA. Ex-embaixadora na ONU ataca Biden e garante que país não é racista

", disse na segunda-feira aquela que foi também ex-governadora da Carolina do Sul.Filha de imigrantes da Índia, Haley reconheceu que sua família "enfrentou discriminação e dificuldades"."Mas meus pais nunca cederam ao ressentimento e ao ódio", acrescentou Haley, explicando a história de sucesso da sua família.Haley foi a primeira embaixadora do governo de Donald Trump nas Nações Unidas. Após dois anos no cargo, Haley renunciou quando surgiram rumores de que iria concorrer à Casa Branca no futuro, sendo que agora o seu nome figura entre os potenciais candidatos presidenciais republicanos em 2024.





Ataques cerrados à ONU e a Biden







Num discurso na Convenção Nacional Republicana, Haley disse que foi "a honra da sua vida" ser embaixadora nas Nações Unidas e criticou os democratas e o seu candidato, Joe Biden, ao nível da política externa.Por outro lado, defendeu que", disse Haley, sustentando que Trump pôs fim a isso.", afirmouA Convenção Nacional Republicana começou nesta segunda-feira, durante a qual será oficializada a nomeação de Donald Trump como candidato do partido à reeleição nas eleições de novembro.