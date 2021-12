EUA. Ex-generais alertam para perigo de guerra civil nas próximas eleições presidenciais

Segundo as fontes, nas últimas semanas Trump tem revelado receio em relação à investigação ao assalto ao Capitólio no início deste ano, quandono momento em que o Colégio Eleitoral se preparava para oficializar a vitória de Joe Biden nas presidenciais.O ex-presidente terá exigido saber a razão pela qual Mark Meadows, o seu antigo chefe de Gabinete, partilhou tanta informação com o Comité que está a levar a cabo a investigação. Trump quer também saber por que motivos tantos outros ex-funcionários da Casa Branca cooperaram com a Câmara dos Representantes.

Estima-se que o Comité realize, até ao final da investigação, entrevistas a mais de 300 membros da Administração Trump e outros aliados do ex-presidente.

As fontes ouvidas pelorevelaram ainda que o anterior líder norte-americano ficou preocupado ao saber que, levando a crer que foram cúmplices em algum crime.Trump terá dito também que essas testemunhas deviam ter seguido o exemplo do seu ex-conselheiro, Steve Bannon, e ignorado as intimações que lhes chegaram. Além disso, terá criticado Kevin McCarthy, o líder da minoria da Câmara dos Representantes, porpara que pudessem defendê-lo.O incidente no Capitólio aconteceu depois de o próprio Trump ter incentivado os seus apoiantes a manifestarem-se e resultou em cinco vítimas mortais e dezenas de detidos. Levou ainda a que o Partido Democrático avançasse com um novo processo de destituição contra Donald Trump, que acabou por ser absolvido.O ex-presidente tem demonstrado preocupação quanto às sucessivas derrotas em tribunal, dizem fontes próximas. A mais recente aconteceu em novembro, quandoda Câmara dos Representantes que está a investigar o ataque, contrariando as objeções expressas por Trump.Mais recentemente, o antigo líder tem tentado impedir que o mesmo Comité obtenha documentos sensíveis dos Arquivos Nacionais, alegando para isso “privilégio executivo”.

Ex-generais alertam para perigo de “nova insurreição” pós-eleitoral

Com o Comité cada vez mais perto de conseguir provar a alegada culpa de Trump nos eventos de 6 de janeiro, podem estar prestes a ser elaboradas recomendações para novas leis eleitorais.Além disso, esta segunda-feira três generais norte-americanos reformados alertaram para, considerando que existe uma hipótese elevada de “mais uma insurreição” após as próximas presidenciais, em 2024.Num artigo de opinião no, os ex-generais Paul Eaton, Antonio Taguba e Steven Anderson pediram ao Departamento de Defesa que “leve a sério uma possível insurreição pós-eleitoral ou golpe de Estado”.Disseram ainda acreditar que, pelo que exigem que o Pentágono os “identifique, isole e remova” da instituição.“[Na invasão de 6 de janeiro] houve um número perturbador de veteranos e membros atuais das forças militares”, relembram os generais.Caso ocorra uma nova insurreição, “a probabilidade de um colapso total das linhas de comando – desde o topo até à base – é significativa”, lê-se no artigo.“Imaginem um cenário em que um Biden reeleito dá ordens e um Trump (ou outra figura como Trump) lança outras ordens como líder de um Governo-sombra. Pior, imaginem políticos a nível federal e estatal a tentarem impor a presidência do candidato perdedor”, escreveram os generais.A investigação ao ataque continua sem fim à vista e. Ainda no mês passado, Steve Bannon, antigo conselheiro de Donald Trump, entregou-se às autoridades depois de ter sido indiciado por dois crimes de desacato após recusar colaborar na investigação da Câmara dos Representantes.