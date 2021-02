EUA exigem que Pequim respeito pelos direitos humanos

"Deixei claro que os Estados Unidos defenderiam os seus interesses nacionais, lutariam pelos valores democráticos e responsabilizariam Pequim por quaisquer abusos contra o sistema internacional", escreveu Bliken na rede social Twitter, após um telefonema a um diplomata chinês, Yang Jiechi.



O chefe da diplomacia americana disse que "os Estados Unidos continuarão a lutar pelos direitos humanos e valores democráticos, incluindo em Xinjiang, Tibete e Hong Kong", pode ler-se ainda num comunicado do Departamento de Estado.



Blinken também "exortou a China a juntar-se à comunidade internacional na condenação do golpe militar na Birmânia (Myanmar)", segundo aquela nota.



O secretário de Estado norte-americano afirmou que os Estados Unidos responsabilizarão Pequim "pelas suas tentativas de desestabilizar a região do Indo-Pacífico, incluindo o Estreito de Taiwan, e pelos seus ataques às regras estabelecidas no sistema internacional".



"Temos de enfrentar a China a partir de uma posição de força, não de fraqueza", argumentou, afirmando que Pequim está a cometer um genocídio na região ocidental de Xinjiang, contra os muçulmanos uigures.



De acordo com especialistas estrangeiros, mais de um milhão de uigures estão ou foram detidos em campos de reeducação política em Xinjiang (noroeste), uma região sob estreita vigilância das forças de segurança chinesas.



Pequim diz que são centros de treino vocacional, destinados a dar-lhes empregos e mantê-los longe do extremismo, após uma série de ataques terroristas atribuídos a separatistas uigures e islâmicos.



Investigações realizadas por institutos norte-americanos, baseados em interpretações de documentos oficiais chineses e testemunhos, responsabilizam a China por esterilizações e trabalhos forçados impostos àquela minoria muçulmana.