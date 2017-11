EUA falam de "mudanças tremendas" em Angola em aniversário da independência

Lusa13 Nov, 2017, 17:35 | Mundo

"Em nome do povo dos Estados Unidos da América, congratulo as pessoas de Angola na celebração do seu 42.º ano de independência a 11 de Novembro", disse Tillerson, em comunicado de imprensa.

O líder da diplomacia norte-americana disse que "o último ano trouxe mudanças tremendas para o povo de Angola, incluindo umas eleições históricas e uma nova administração".

"Enquanto Angola trabalha para fortalecer a sua economia e trabalha pela segurança e democracia, na sua casa e na região, saiba que os EUA são seus parceiros e amigos nestes esforços, enquanto abrimos um novo capitulo na nossa parceria estratégica", concluiu Rex Tillerson.

No seu primeiro discurso enquanto chefe de Estado, o Presidente angolano, João Lourenço, alertou este sábado para os "inúmeros obstáculos no caminho" a percorrer no mandato que está a iniciar, mas garantiu que os compromissos que assumiu, desde logo no combate à corrupção, são para concretizar.

Quanto à oposição, os partidos angolanos aproveitaram a data para pedir a consolidação do processo democrático do país, que afirmam ainda não ter sido concluído à passagem dos 42 anos sobre a proclamação da independência nacional, a 11 de novembro de 1975.