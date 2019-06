EUA felicitam Portugal e sublinham laços de amizade e cooperação

Lusa10 Jun, 2019, 21:14 | Mundo

Numa mensagem, divulgada hoje, o secretário de Estado, Michael Pompeo, desejou, em nome do povo norte-americano, "as maiores felicidades ao povo de Portugal no seu dia nacional".

Mike Pompeo lembrou que mais de um milhão de norte-americanos têm raízes portuguesas, considerando que Portugal e os Estados Unidos partilham "laços duradouros de amizade e aliança".

"A visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa aos Estados Unidos e o seu encontro com o Presidente [Donald] Trump, em junho de 2018, continuou a nossa tradição de próximas e frutíferas relações bilaterais, que remontam ao reconhecimento diplomático dos Estados Unidos por Portugal, em 1791", adiantou.

O secretário de Estado norte-americano considerou ainda Portugal um "parceiro valioso, um amigo e um aliado na NATO".

"Trabalhamos juntos para promover as nossas ligações culturais e históricas e a nossa prosperidade partilhada e garantir a nossa segurança conjunta", disse, manifestando a expectativa de continuar "no futuro" a reforçar a amizade e cooperação com Portugal.

Portugal assinala hoje o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portugueses, com festividades que decorreram durante a manhã em Portalegre e continuam hoje à noite e na terça-feira em Cabo Verde.