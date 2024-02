EUA felicitam PR salvadorenho reeleito e sublinham importância de respeitar direitos humanos

"Felicito Nayib Bukele pela sua vitória eleitoral como Presidente de El Salvador. Os Estados Unidos elogiam o trabalho dos observadores eleitorais e esperam trabalhar com o Presidente eleito e o vice-Presidente eleito, Felix Ulloa, quando tomarem posse, em junho", declarou o chefe da diplomacia norte-americana.

Blinken indicou que as prioridades dos Estados Unidos em relação a El Salvador serão "a boa governação, a prosperidade económica, as garantias de julgamentos justos e os direitos humanos".

Os Estados Unidos, afirmou, valorizam "a forte relação" com o povo de El Salvador, "construída ao longo de 160 anos com base em valores partilhados, laços regionais e ligações familiares".

"Os acontecimentos em El Salvador têm um impacto direto nos interesses norte-americanos dentro e fora do país. Só trabalhando juntos poderemos alcançar o nosso potencial máximo e ultrapassar os maiores obstáculos no nosso hemisfério e a nível mundial", sustentou Blinken.

No domingo à noite, Bukele autoproclamou-se vencedor das eleições, antes de serem anunciados os resultados.

Quando estão contados 70,25% dos boletins de voto no escrutínio preliminar do Supremo Tribunal Eleitoral, Bukele alcança já 1.662.313 votos, seguido a grande distância pela Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN, esquerda), com 139.025 votos, e pela Aliança Republicana Nacional (Arena, direita), com 122.926.

Estes resultados devem ser ratificados numa contagem final com os boletins de voto físicos, e esse processo leva vários dias.

A confirmarem-se os resultados, Bukele tornar-se-á o primeiro Presidente de El Salvador a ser reeleito, e a maioria no Congresso permitir-lhe-á continuar a sua guerra aos grupos de crime organizado através de um regime de exceção em vigor desde março de 2022.