EUA felicitam São Tomé pelo 46.º aniversário da independência com elogio à "tradição democrática"

"Os Estados Unidos elogiam a longa tradição de São Tomé e Príncipe em matéria de democracia e respeito pelos direitos humanos, e aplaudimos os vossos contínuos esforços para desenvolver a vossa economia e proteger as vossas águas territoriais", afirmou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, numa declaração emitida pelo Departamento de Estado.

"Aguardamos com expetativa novas oportunidades de crescimento das nossas relações e desejamos à vossa nação sucesso e prosperidade contínuos", concluiu Blinken, numa missiva em nome dos Estados Unidos.

São Tomé e Príncipe comemora o 46.º aniversário da sua independência desde o início da primeira hora do dia de hoje, numa cerimónia conduzida pelo chefe de Estado do país, Evaristo Carvalho, na Praça da Independência, onde acendeu uma tocha evocativa, ao som de `vivas` e aplausos de centenas de populares que assistiam ao evento.

"É uma cerimónia cívica que temos vindo a realizar em honra da data de 12 de julho de 1975, que é a data de conquista da nossa independência. É uma cerimónia que devemos continuar, sempre, a cumprir, para que fique eternamente na memória de todos os são-tomenses, principalmente os jovens de hoje e de amanhã", afirmou Evaristo Carvalho.

Na cerimónia da madrugada de hoje estavam, entre outras personalidades, também o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, o presidente do Supremo Tribunal, Silva Cravid, e o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus.

As comemorações oficiais prosseguem hoje com um ato de içar da bandeira, às 08:00 (09:00 em Lisboa), com o primeiro-ministro, e depois o ato central, que decorre durante a manhã no Palácio dos Congressos.