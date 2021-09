EUA. Figuras importantes da administração Trump associadas a líderes extremistas

Também fazem parte deste restrito grupo os fundadores e líderes de estruturas consideradas anti-LGBTQ+, anti-imigrantes e também anti-aborto.





De acordo com a edição desta quinta-feira do jornal The Guardian , a lista integra nomes da administração Trump ou figuras da órbita do antigo presidente, como Jerome R. Corsi, que escreveu livros que relacionavam John Kerry e Barack Obama com os ataques de 11 de Setembro.



Além dos teóricos da conspiração, o CPN alberga representantes de grupos conservadores mais convencionais e das maiores empresas americanas, bem como do Partido Republicano, de empresas e fundações que o apoiam.





Fundado em 1981, por ativistas da direita cristã, como Tim LaHaye, Howard Phillips e Paul Weyrich, tinha como objetivo ganhar tanta influência como aquela que se atrbiuía aos liberais em organizações como o Conselho de Relações Exteriores.





Se no início tentava influenciar a administração Reagan, depois recebeu nas suas reuniões os candidatos presidenciais George W. Bush (1999), Mitt Romney (2007) e presidentes em exercício, como Donald Trump (2020).



Já aquando das eleições de 2020, o presidente do comité executivo do CPN, Bill Walton, dizia num vídeo aos associados que se estava a travar “uma batalha espiritual. Isto é o bem contra o mal”.





O CPN foi descrito pelo Centro de Direito da Pobreza do Sul como um “grupo obscuro e muito secreto que tem operado por trás do pano” nos seus esforços para “construir um movimento conservador”.





Os seus membros incluem líderes de vários setores da sociedade, como o direito, finanças e sindicatos - nomes sonantes da estrutura republicana, como um líder do Congresso, Tom DeLay, o antigo governador do Wisconsin, Scott Walker, o procurador-geral da administração Reagan, Edwin Meese III, e o antigo chefe de gabinete de Trump, Reince Priebus.





A lista também inclui representantes de grandes empresas, como a Boeing, a Forbes, a Morgan Stanley e as cervejas Coors.





Outro dos membros preside ao Donor's Trust and Donors Capital Fund, organizações sem fins lucrativos que disfarçam as identidades dos seus próprios doadores e cuja doações para as causas de direita foram descritas como "a caixa multibanco do movimento conservador”.



Entidades que operam de modo sigiloso, fazendo operações de lavagem de dinheiro de organizações conservadoras, encontram-se também representadas no documento de 220 páginas, que integra o email e telefone da maior parte dos membros do CPN, e que foi distribuído aos jornalistas pela Distributed Denial of Secrets.



Da lista de membros do CPN constam Frank Gaffney, fundador doCentro de Política de Segurança, e Brigitte Gabriel, jornalista e fundadora do Congresso Americano para a Verdade, que são consideradas organizações de ódio anti-islâmico.