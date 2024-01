EUA garantem que querem desanuviamento de conflito

"Não procuramos um conflito regional, longe disso. Procuramos impedir a propagação do conflito e criar condições para um desanuviamento", disse o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, no Fórum Económico Mundial, que decorre na cidade suíça de Davos.

Desde sexta-feira, norte-americanos e britânicos têm levado a cabo vários ataques contra rebeldes iemenitas, que dizem estar a atacar navios ligados aos interesses israelitas em solidariedade com os palestinianos em Gaza.

"Este é um desafio global", disse Sullivan, alegando que a rota no Mar Vermelho é "uma artéria vital do comércio internacional", que está "sequestrada".

Para o conselheiro da Casa Branca, a continuação do conflito não depende "apenas das decisões dos países da coligação" que atingiram o Iémen na semana passada, mas "do grupo maior de países, incluindo aqueles com influência em Teerão e outras capitais do Médio Oriente".

Para a Casa Branca, existem soluções para evitar que a guerra em Gaza se transforme num conflito mais amplo e os EUA estão a procurar essas soluções.