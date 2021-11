EUA. Governador levanta polémica pena de morte a detido horas antes da execução

A decisão do governador foi anunciada cerca dea Julius Jones.O detido esteve, quase até ao último minuto, sem saber se o republicano Kevin Stitt iria seguir a recomendação do Conselho de Perdão e Liberdade Condicional que, no início deste mês, propôs a alteração de pena de morte para prisão perpétua.

“Após uma consideração fervorosa e uma revisão dos materiais apresentados por todas as partes envolvidas neste caso, decidi alterar a sentença de Julius Jones para prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional”, anunciou Stitt em comunicado.





A escassas horas da agendada sentença de morte, numa última tentativa para salvarem o seu cliente, os advogados de Jones tinham submetido uma moção de emergência a um tribunal federal para travarem a execução, citando alegados defeitos com o cocktail letal de três medicamentos habitualmente utilizado pelo Estado de Oklahoma.



Celebridades e ativistas apoiam decisão

O caso de Julius Jones atraiu as atenções de centenas de cidadãos e ativistas, mas também de celebridades. A empresária e socialite Kim Kardashian West, mulher do músico Kanye West, tinha lançado vários apelos ao governador de Oklahoma para que este anulasse a sentença de morte.



“Às 21h00 do dia anterior à sua execução, Julius Jones deixará de poder realizar telefonemas e receberá a sua última refeição. Será vigiado de 15 em 15 minutos durante as últimas quatro horas da sua vida. Nessa altura, será morto”, escreveu na rede social Twitter.



“Esta é a fria maquinaria da pena de morte na América”, criticou. “O meu coração parte-se pelo Julius e por tantos outros que tiveram de sofrer com este trágico erro da Justiça”.



Depois de ter recebido a notícia da salvação de Jones, Kim Kardashian agradeceu ao governador Kevin Stitt. “Estou muito grata a todos os que usaram a sua voz para ajudar a salvar a vida do Julius hoje. Muito obrigada ao Conselho de Perdão e Liberdade Condicional e ao governador Stitt”, escreveu.



I’m so grateful to everyone who used their voice and helped to save Julius’s life today.



Thank you to the parole board and Governor Stitt. 🙏🏼❤️ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 18, 2021

Após a notícia, uma multidão reuniu-se à porta da penitenciária onde Jones iria ser executado para apoiar o homem. Ativistas no local aproveitaram o momento para pedir a abolição da pena de morte.



A família de Paul Howell, o homem assassinado em 1999, reagiu mais ponderadamente. “Encontramos conforto no facto de esta decisão afirmar a culpa de Julius Jones e de ele não poder candidatar-se a um perdão ou a liberdade condicional para o resto da vida”, declararam os familiares em comunicado.

