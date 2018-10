EUA: iminente confirmação de Kavanaugh incendeia os ânimos

06 Out, 2018, 14:15 / atualizado em 06 Out, 2018, 15:30 | Mundo

Segundo o diário New York Times , a aprovação do nome de Kavanaugh no Senado é praticamente certa depois de terem anunciado o seu sentido de voto a senadora republicana do Maine, Susan Collins, e o senador democrata da Virgínia Ocidental, Joe Manchin III. A votação final deverá ter lugar na tarde de hoje, sábado.





Hoje, a senadora Susan Collins foi interpelada por um grupo de mulheres que, ao verem-na levantar-se para discursar, lhe gritaram das galerias do Senado: "Vote Não! Apoie as mulheres do Maine!"







As apóstrofes lançadas contra a senadora eram apenas um prolongamento das manifestações que, dias antes, se saldaram na detenção de mais de três centenas de mulheres. Um dos episódios reveladores do ambiente aí vivido é o de uma manifestante, Amy Schumer, interpelada por agentes da polícia, que lhe perguntaram se queria ser presa e que, imperturbável, lhes respondeu: "Sim!". E acrecentou: "Vamos continuar a manifestar-nos".

Uma nomeação para durar



O juiz Brett Kavanaugh substituirá o juiz Anthony M. Kennedy, que se reformou. Relativamente jovem nos seus 53 anos de idade, Kavanaugh poderá marcar a prática judicial dos EUA durante um período longo e marcá-la-á certamente com a agenda de contra-reforma, que publica e notoriamente é a sua, sempre militante contra causas como a dos direitos cívicos, da integração multiétnica, da limitação do acesso às armas ou da despenalização do aborto.





O seu empenhamento político fez dele o candidato natural do presidente Donald Trump para este lugar de topo do poder judicial. O inquilino da Casa Branca não esmoreceu no seu apoio nem mesmo quando Kavanaugh, tendo de pronunciar-se publicamente sobre as acusações de violação na forma tentada, derrapou para uma diatribe contra os seus críticos, depois denunciada por dois milhares de professores de Direito como incompatível com a alta magistratura a que é candidato.





Mas o apoio incondicional de Donald Trump não foi mimetizado de forma unânime em todos os escalões da hierarquia partidária republicana. O senador e líder de bancada repulbicana Mitch McConnell, do Kentucky, descreveu ontem o ambiente criado pela áspera batalha em torno da nomeação como estando cheio "de raiva, de medo e de partidarismo".

Reviravoltas e os argumentos para explicá-las

Quando Susan Collins anunciou o seu apoio ao juiz, fê-lo de uma forma débil e defensiva, sublinhando que esse apoio não implica desautorizar o depoimento de Christine Blasey Ford, a alegada vítima da tentativa de violação, embora o tenha achado pouco convincente. E sentiu-se ainda obrigada a acrescentar: "O movimento Me Too é real. Ele tem importância. Ele é necessário e há muito que devia existir".



Mas depois prosseguiu: "Alguns princípios legais fundamentais sobre a correcção processual, a presunção de inocência e a lisura pesam muito para mim e não posso abandoná-los".





Pouco depois, veio o discurso do senador democrata Manchin, que rompeu a disciplina de voto da sua bancada para votar a favor de Kavanaugh. Manchin explicou-se dizendo: "Tenho reservas sobre o voto, considerando as graves acusações contra o juiz Kavanaugh e o temperamento que ele mostrou durante a audição. E o meu coração está com qualquer pessoa que tenha passado por algum tipo de agressão sexual em algum momento da vida". Mas prosseguiu: "Contudo, baseando-me na informação de que disponho, incluindo o recente relatório do FBI, entedi que o juiz Kavanaugh é um jurista qualificado".





O voto dos senadores não é secreto. Levantar-se-ão, à medida que forem chamados. Até ontem, com a maioria republicana tangencial, de 51 a 49, tudo parecia depender de quatro senadores vacilantes: Collins, Manchin, a republicana do Alaska Lisa Murkowski, e o republicano do Arizona Jeff Flake.





Para além dos dois primeiros, que anunciaram o seu sentido de voto com as palavras citadas atrás, Flake votou ontem a favor de se avançar para a confirmação e Murkowski foi ontem a única republicana a manter o voto negativo, mas disse que na votação de hoje não voltaria a votar contra.







Murkowski foi ainda ao encontro dos seus colegas de bancada, afirmando: "Acredito que Brett Kavanaugh é um bom homem. Só que na minha forma de ver, pode ser que ele não seja neste momento o homem certo para o tribunal".