EUA impõem sanções por venda de crude à Coreia do Norte

Os Departamentos do Tesouro e de Estado anunciaram as sanções em declarações separadas, em que, porém, denunciam ambos que Pyongyang estará a acumular armamento e combustíveis para o programa norte-coreano de mísseis.

"A República Democrática da Coreia [do Norte] continua com uma escalada de lançamento de mísseis sem precedentes. Só este ano lançou 41 mísseis balísticos, seis dos quais intercontinentais", afirmou o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

Com as sanções, que não foram especificadas, os Estados Unidos estão a enviar uma "mensagem clara" de que continuarão a agir contra aqueles que apoiam o desenvolvimento do arsenal militar da Coreia do Norte, acrescentou Blinken.

Por sua vez, o Departamento do Tesouro sancionou a empresa New Eastern Shipping e os cidadãos Kwek Kee Seng (de Singapura) e Chen Shih Huan (de Taiwan), detentores das companhias Anfsar Trading e Swanseas Port Servisses, por participarem do embarque de petróleo para a Coreia do Norte.

Num comunicado, Blinken lembrou que existem resoluções das Nações Unidas que proíbem a transferência de carga para qualquer navio norte-coreano e que limitam a importação de petróleo refinado para a Coreia do Norte a um máximo de 500 mil barris por ano, sendo ilegal qualquer compra maior.

Quinta-feira, a Coreia do Norte disparou outros dois mísseis de curto alcance no Mar do Japão (conhecido nas duas Coreias como Mar do Leste) apenas dois dias depois de ter lançado um outro de alcance intermédio que sobrevoou território nipónico, aumentando de forma significativa a tensão na região.