EUA indecisos: máscaras obrigatórias para evitar mais casos de Covid-19?

Os Estados Unidos registaram, na sexta-feira, mais 77.638 novas infeções e 927 mortes causadas pela Covid-19, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins. O país tem atingindo recordes diários e continua a ser o mais afetado em todo o mundo pela pandemia.

Mas as autoridades de saúde, os governadores de cada Estado e a própria Admnistração Trump não chegam a consenso sobre como travar a propagação do novo coronavírus.





A Florida é, neste momento, o epicentro da epidemia no país e as autoridades já se viram obrigadas a recuar e a voltar a impor algumas restrições, de forma a tentar conter os novos surtos. E, esta semana, também o governado da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou a suspenção da reabertura e da retoma das atividades, depois de o número de infetados e de doentes Covid-19 internados ter disparado nos hospitais do Estado.



Mas estes recuos não são consensuais com as ideias mais conservadores do presidente norte-americano.

Trump promete não obrigar uso de máscara



O uso de máscara facial e a reabertura das escolas são os temas que mais dividem os norte-americanos, embora para alguns governadores seja claro que não há condições para retomar as aulas presenciais ou permitir que as pessoas frequentem espaços públicos sem proteção individual.





O governador do Colorado, que é democrata, impôs o uso de máscara em espaços públicos fechados. Mas, na Geórgia, o governador republicano Brian Kemp processou a perfeita de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, por esta ter exigido o uso de máscara na cidade.





É conhecida a aversão ao uso de máscara por parte de Donald Trump. Só no sábado passado, 11 de julho, é que o presidente dos EUA foi visto publicamente, pela primeira vez, protegido por uma máscara.





Mas, numa entrevista à Fox News na sexta-feira, Trump disse que não concorda com a criação de uma lei nacional para impor o uso de máscara, justificando que as pessoas deviam ter uma "certa liberdade".



"Quero que as pessoas tenham uma certa liberdade e não acredito nisso, não", disse o presidente. "Não concordo com a afirmação de que, se todos usassem máscara, tudo desaparecia".







Palavras que não vão ao encontro das opiniões do imunologista da Casa Branca. Anthony Fauci afirmou, e repetiu nas últimas semanas, que alguns Estados norte-americanos mais afetados reabriram as atividades económicas e sociais "prematuramente" e que deviam impor ou recomendar, pelo menos, o uso de máscara às suas populações.



O especialista em doenças infecciosas e consultor médico da Casa Branca disse, na sexta-feira, que "os líderes políticos locais nos Estados e nas cidades têm de ser o mais convincente possível para que os cidadãos usem máscaras".



Escolas abertas são risco para crianças?



Mas há ainda outro ponto de discórida política nos Estados Unidos: as escolas.







Trump exigiu que as escolas reabrissem já no início do próximo ano letivo, frisando a importância de retomar e acelerar a economia. Tanto a Casa Branca como alguns especialistas em saúde argumentam que é melhor para o desenvolvimento das crianças estar nas salas de aula, além permitir que os pais voltem ao trabalho.







Mas há Estados que estão a prepara as instituições de ensino para retomar as aulas à distância.





Com a amaeça de uma segunda vaga a chegar no outono, cidades como Houston, Los Angeles ou Nova Iorque planeiam começar o ano letivo com aulas virtuais ou com algumas restrições e diferenças. Também na Califórnia e no Texas, milhões de crianças vão ter as aulas do próximo ano letivo em casa.





O governador da Califórnia tem permitido, até agora, que cada condado defina as suas próprias políticas. Mas na sexta-feira, divulgou novas orientações dando liberdade para que as escolas iniciassem aulas presenciais desde que, nessa região estivessem fora da "lista de observação" sem novos casos num período de 14 dias.





Mas, por exemplo, o governador da Florida é da opinião de que as escolas devem reabrir normalmente já em agosto.





Esta semana, vários pais, educadores e sindicatos de professores manifestaram-se contra o regresso dos alunos às escolas, uma vez que não consideram minimamente seguro reabrir e expor milhões de crianças ao vírus sem ter a pandemia controlada.





Mesmo sem conseguir achatar a curva epidemiológica, os norte-americanos não chegam a acordo sobre como devem conter a pandemia e preparar-se para uma potencias segunda vaga da Covid-19 já no outono.