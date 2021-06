EUA. India Walton será a primeira mulher presidente de Câmara em Buffalo

Video @TheBuffaloNews



India Walton leaves Poize Nightclub on Niagara Street to call her mom telling her she won mayoral democratic primary in Buffalo pic.twitter.com/tVNsy2mDe2 — Robert Kirkham (@RobertKirkhamBN) June 23, 2021

É ativista social e antiga enfermeira. No último inverno decidiu bater de porta em porta na cidade de Buffalo para recolher as duas mil assinaturas que permitiram que se candidatasse à presidência da Câmara. Esta quarta-feira, nas eleições primárias,India Walton, de 38 anos, apresenta-se como socialista e tem frisado a importância de colocar os cidadãos acima do lucro., declarou em conferência de imprensa após a vitória.Durante a campanha eleitoral, prometeu fazer várias mudanças nos seus primeiros 100 dias no cargo. A intenção é assinar uma, impedir que seja a polícia a responder a pedidos de auxílio em casos de doença mental e declarar a Buffalo como “cidade-santuário”, condição que limita a cooperação entre a cidade e as agências federais para a imigração, de modo a proteger os imigrantes da deportação.A luta da candidata socialista passa ainda pelos direitos dos afro-americanos. “Na saúde, nas financias e na habitação,”, disse em entrevista à revista. “E, até começarmos a ter conversas sérias sobre como corrigir esse problema (…), não vamos longe enquanto país”.Walton superou as expectativas ao vencer estas eleições primárias. Agora basta que vença também as eleições gerais de novembro em Buffalo, o que está praticamente dado por garantido, dado que a cidade é tendencialmente democrata.A candidata celebrou numa chamada telefónica com a sua mãe, momento que foi gravado em vídeo: “Mãezinha, ganhei! Mãezinha, sou a presidente da Câmara de Buffalo! Bom, só a partir de janeiro, mas sim”, exclamou.O democrata Byron Brown, que saiu derrotado destas primárias apesar de estar já no seu quarto mandato enquanto autarca de Buffalo, ainda não assumiu os resultados. disse aoJá India Walton tem-se mostrado confiante sobre os resultados, declarando vitória e frisando que estas eleições mostraram como “uma plataforma progressista que coloca as pessoas acima do lucro é viável e necessária”.“Os resultados desta noite provam que os cidadãos de Buffalo exigem um governo orientado para a comunidade e para as pessoas, e nós estamos preparados para os servir”, assegurou Walton em comunicado.concluiu.Walton tinha já, durante a campanha eleitoral, criticado o rival Byron Brown, nomeadamente pelo modo como tem lidado com a pandemia de covid-19. O democrata, de 62 anos, tem apoiado a reabertura económica do Estado de Nova Iorque e recusou participar num debate com a adversária.