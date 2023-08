EUA iniciam em outubro treino de pilotos ucranianos em aviões de combate F-16

O porta-voz do Pentágono, brigadeiro-general Pat Ryder, disse hoje em conferência de imprensa que os pilotos ucranianos terão a partir de setembro aulas de inglês, necessárias para pilotar os caças de fabrico norte-americano, e no mês seguinte começarão o treino na base da Guarda Nacional em Tucson (Estado do Arizona).

O anúncio foi feito no dia em que a Ucrânia celebra o aniversário da sua independência, que coincide com os 18 meses da invasão russa de 24 de fevereiro de 2022.