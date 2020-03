EUA iniciam retirada de tropas do Afeganistão

A retirada de tropas foi uma das condições do acordo de paz entre os EUA e os taliban, firmado a 29 de fevereiro. O Governo afegão não participou no acordo. Contudo, espera-se que mantenha as conversações com a guerrilha islamita.O Presidente do Afeganistão referiu inicialmente que não iria cumprir o acordo de libertação dos prisioneiros taliban, como condição prévia para negociações diretas com o grupo militante. Contudo,Após o pedido de retirada feito pelos taliban, Sonny Leggett, porta-voz das forças norte-americanas no Afeganistão, anunciou a primeira fase da operação., afirmou Leggett.Os Estados Unidos e os aliados da NATO concordaram em retirar todas as tropas dentro de 14 meses, isto se o acordo for cumprido. Foi concordado que não iriam existir ataques, além de não permitir que a Al Qaeda ou qualquer outro grupo extremista opere nas áreas que controlam.

Será a paz com os taliban possível?



As forças lideradas pelos Estados Unidos expulsaram os taliban do poder semanas após os ataques do 11 de Setembro de 2001. Os islamitas reagruparam-se e tornaram-se numa força rebelde que em 2018 estava ativa em mais de dois terços do país.Quando a retirada das tropas dos EUA se iniciou, uma nova instabilidade política ameaçou qualquer perspetiva de negociações entre todos os lados do país.Duas cerimónias de juramento foram realizadas para dois políticos diferentes, após as disputadas eleições no ano passado.Vários especialistas alertaram que a atual rivalidade política iria “afetar gravemente a posição do Governo nas próximas negociações intra-afegãs”.“Priorizar um Governo inclusivo e o Afeganistão unificado é fundamental para o futuro do país e particularmente para a causa da paz”, afirmou o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.