EUA instam Irão a libertar "imediatamente" último petroleiro apreendido no Golfo

"Juntamo-nos à comunidade internacional para apelar ao Governo iraniano e à Marinha iraniana para que libertem imediatamente o navio e a sua tripulação", declarou o porta-voz adjunto do Departamento de Estado norte-americano, Vedant Patel.

O navio do Panamá hoje apreendido pelo Irão no Estreito de Ormuz foi o segundo nos últimos dias, segundo a Marinha dos Estados Unidos.

A 5.ª frota da Marinha, com base no Médio Oriente, identificou a embarcação como `Niovi` e divulgou imagens de uma dúzia de navios da Guarda Revolucionária do Irão a cercar o petroleiro, precisando: "Forçaram o petroleiro a inverter a rota e seguir em direção a águas territoriais iranianas, na costa de Bandar Abbas, no Irão".

"As ações do Irão são contrárias ao direito internacional e prejudiciais à segurança e à estabilidade regionais", sustentou a 5ª frota em comunicado.

"O assédio contínuo do Irão aos navios e a interferência nos direitos de navegação em águas regionais são injustificados, irresponsáveis e uma verdadeira ameaça à segurança marítima e à economia global", acrescentou.

A agência de notícias iraniana Tasnim divulgou que a força paramilitar tinha apreendido um navio que descreveu como "infrator", sem fornecer mais pormenores.

Os registos do embarque revelaram que o navio é administrado pela empresa Smart Tankers, do Pireu, na Grécia, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP).

Na semana passada, o Irão apreendeu um petroleiro com destino aos Estados Unidos no Golfo de Omã, num contexto de aumento de tensões entre os dois países devido ao avanço do programa nuclear de Teerão.

O Irão tem apreendido vários outros navios, para de seguida os usar como moeda de troca nas negociações com o Ocidente.