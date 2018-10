EUA. Intercetado novo pacote suspeito endereçado à CNN

De acordo com Jeff Zucker, presidente da estação televisiva CNN, o novo pacote suspeito foi descoberto num posto de correios em Atlanta, não existindo “perigo eminente para as instalações” do canal.



“Todo o correio, dirigido a todos os edifícios da CNN, está a ser analisado em instalações externas desde a passada quarta-feira, portanto este pacote nunca viria parar diretamente à sede da CNN, mesmo que não tivesse sido intercetado primeiro”, declarou Zucker.





Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ