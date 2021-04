EUA investem 1,7 mil milhões de dólares no estudo do SARS-CoV-2

O objetivo é melhorar a capacidade de sequenciação do novo coronavírus e identificar mutações potencialmente perigosas e dominantes.

Os fundos são provenientes dos 1,9 biliões aprovados no mês passado pelo Congresso, por iniciativa do Presidente Joe Biden.



A expectativa é recuperar o atraso em relação a outros países mais desenvolvidos no campo da monitorização genética.