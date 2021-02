EUA. Investigado um postal que circulou na polícia troçando da morte de George Floyd

A denúncia foi feita por um agente da polícia de Los Angeles que apresentou uma reclamação interna sobre o cartão de George Floyd, que andou a circular pelo departamento, segundo revelou uma nota interna divulgada no Twitter, mais tarde confirmada pelo chefe do Departamento, Michel Moore.“O postal apresenta uma fotografia de George Floyd com a legenda “You take my breath away” [“Cortas-me a respiração”, em português], num cartão em formato do dia dos namorados”, descreve a nota.”, anunciou o Departamento de Polícia de Los Angeles na rede social Twitter. “Também há alegações de que a imagem é da autoria de um funcionário de departamento ”, acrescenta a declaração.Numa outra publicação, o Departamento acrescenta que,”. No entanto, acrescentam que já deram ordens para inspecionar os locais de trabalho a fim de encontrar qualquer prova.“O chefe Moore ficou indignado com o postal e ordenou que fosse gerada uma reclamação interna”, lê-se ainda na nota divulgada no Twitter.Moore já anunciou que o polícia que fez a denúncia vai ser interrogado ainda esta segunda-feira e que o departamento está determinado a descobrir onde e como a imagem foi criada e quem é responsável.”, disse o chefe da polícia aoSe o departamento confirmar que os próprios agentes fizeram circular a imagem, “as pessoas vão conhecer a minha raiva”, acrescentou Moore. O departamento de polícia de Los Angeles também escreveu no Twitter que, “se for identificado, qualquer funcionário ou supervisor foi orientado a imobilizá-lo e a identificar os presentes. O Departamento terá tolerância zero para este tipo de comportamentos”.Moore também revelou ao Los Angeles Times que o seu departamento está a investigar duas contas do Instagram que alegadamente estão vinculadas a funcionários internos, incluindo uma apelidada de “Blue Line Mafia”.George Floyd foi morto a 25 de março de 2020, às mãos de um agente da polícia de Minneapolis. Depois de ter sido detido, George Floyd foi imobilizado no chão pelo agente Derek Chauvin, que pressionou o pescoço do afro-americano com o seu joelho durante nove minutos. Nas imagens que circularam pelo mundo no momento da detenção, é possível ouvir-se Floyd a repetir várias vezes que não conseguia respirar.

Chauvin foi acusado de homicídio em segundo grau e deverá ser julgado a 8 de março. O agente foi demitido, juntamente com outros três polícias.

Em Los Angeles, os protestos a favor de George Floyd fizeram recordar as manifestações de há quase 30 anos, quando quatro agentes policiais foram absolvidos da acusação de agressão ao afro-americano Rodney King. A agressão, que ocorreu em 1991, foi filmada e tornou-se um dos primeiros vídeos virais de violência policial contra um homem negro.