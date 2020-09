EUA. Joe Biden junta milhares de advogados contra fraudes eleitorais

uma vez que, afirma, se perder Donald Trump irá contestar os resultados da votação feita de forma não presencial.

O atual Presidente anuncia há meses a falta de confiança que lhe merece o sistema de votação postal, cujo uso deverá atingir níveis sem precedentes devido à pandemia, por forma a evitar o risco de contágios com o SARS-CoV-2 acarretado pelo voto presencial.

Para mitigar críticas anunciadas, a campanha democrata diz que está a fazer tudo para garantir que a votação nos vários Estados decorra sem qualquer problema.

O jornal The New York Times revelou alguns detalhes sobre este "esforço massivo de proteção dos eleitores", que o Partido Democrático descreve como o maior da história das campanhas eleitorais modernas.





Estarão a ser preparadas respostas agressivas a relatos de supressão de eleitores e na calha há programas para contrariar tanto informações falsas como erróneas.

"Nós podemos e iremos conseguir ter uma eleição livre e justa em novembro, e estamos a colocar em marcha um esforço de proteção de eleitores sem precedentes, com milhares de advogados e de voluntários em todo o país para garantir que a votação corre sem problemas", anunciou em comunicado Dana Remus, conselheira geral da campanha de Biden.

"Defesa dos eleitores"

O "esforço massivo" será coordenado por Remus e por Bob Bauer, que ocupou o mesmo posto de conselheiro-geral em ambas as campanhas de Barack Obama. Ambos vão trabalhar de perto com a firma de advogados Perkins Coie, cujo associado principal, Marc Elias, é um democrata especialista em litígios eleitorais.

Elias ficou conhecido por liderar uma autêntica ofensiva nacional de contestação em questões eleitorais.







A título de exemplo, as suas ações versam a luta pela extensão dos prazos de receção de boletins, a exigência de pagamento pré-postal dos boletins, conseguir autorização para terceiros recolherem os votos e dar aos eleitores a possibilidade de corrigir qualquer problema com o seu voto antes de este ser rejeitado.

A campanha democrata formou ainda. O ex-procurador geral Eric Holder tambem foi convocado e fará a ponte entre a campanha e acionistas com direito de voto.não revelou detalhes quanto aos seus planos para o período pós-eleitoral, mas. O Comité Nacional Republicano prometeuquanto a direitos de voto.A campanha republicana tem-se envolvido ativamente em várias ações em todo o país,paraou, entre outros problemas.

Cenário de caos

Admite-se que o voto postal provoque um caos nunca visto eem caso de dúvida quanto ao candidato mais votado e à eleição dos delegados ao Colégio Eleitoral.Além dos eventuais problemas com os eleitores e com os boletins, já referidos,, a menos que um dos candidatos seja o vencedor sem margem para dúvidas ou possibilidade matemática de contestação.

Alguns Estados-chave como o Michigan, a Pensilvânia e o Wisconsin, cujos votos costumam ser determinantes para se encontrar o inquilino da Casa Branca, ordenaram que os boletins preenchidos enviados pelos correios só poderão ser processados a partir do dia da eleição.

Se o peso do voto postal for suficiente parao sentido da eleição, quem quer que cante vitória antecipadamente poderá ter de engolir as celebrações. E terá de ir à luta para defender ou atacar os resultados oficiais, Estado a Estado.da mesma forma que Trump, se arriscar perder a presidência. É bom estar preparado para todas as eventualidades.Devido ao voto postal e ao cenário de empate técnico que se antevê em vários Estados, a contestação dos resultados por qualquer um dos candidatos é quase uma certeza. Tal como o cenário de caos pós-eleitoral."Se for renhido e os tribunais forem arrastados para decidirem em casos cruciais,irá parecer um calmo passeio no jardim em comparação com o que se irá passar", referiu Richar Pildes, professor nas Faculdades de Direito da NYU, lembrando o debate gerado pela eleição perdida por Al Gore para George W.Bush, por uns meros 537 votos na Florida, no ano 2000.Desde então, muito mudou e"As redes sociais e as televisões por cabo irão exacerbar com análises sinistras quaisquer problemas que surjam, mesmo que a sua ocorrência seja normal e legítima.", acrescentou Pildes.

"Metade do país" irá contestar as eleições

Desde boletins extraviados, à data do carimbo dos correios, ou a assinatura do eleitor, tudo irá provavelmente ser examinado à lupa, tendo presente igualmente, semanas após três de novembro.De acordo com Pildes, numa eleição muito disputada,. Poderão também surgir queixas devido a discrepâncias na forma de contagem entre os diferentes condados num mesmo Estado.e partidos e corpos legislativos estiverem divididos quantos aos grandes eleitores a convocar, refere o professor, especialista em Direito Eleitoral."Os tribunais já estão a ser olhados de forma muito mais partidária.", reconheceu Pildes.

Os especialistas em leis eleitorais já começaram a alertar para a forma vaga como a legislação do século XIX responde em caso de um Colégio Eleitoral muito disputado, o que poderá levar também a uma situação caótica, à medida que os processos são levados a tribunais superiores.





Em caso de ser impossível declarar um vencedor incontestado, a presidência dos Estados Unidos será assumida pela presidente do Congresso, atualmente a democrata Nancy Pelosi. Alguns analistas acreditam que esse poderá ser um trunfo na manga do Partido Democrata para chegar à Casa Branca, caso seja impossível declarar Joe Biden vencedor.