EUA lançam "maior pacote de sanções de sempre" contra a Coreia do Norte

23 Fev, 2018

"Hoje eu anuncio o lançamento do maior pacote de sanções já elaborado contra o regime norte-coreano. O Departamento do Tesouro adotará em breve novas medidas para continuar a cortar as fontes de recursos e de combustível, que o regime usa para financiar o seu programa nuclear e para a manutenção das suas Forças Armadas", declarou esta sexta-feira Donald Trump na Conferência de Ação Política Conservadora.



O Presidente dos EUA esperou pelo fim dos Jogos Olímpicos de Inverno para anunciar o reforço das sanções à Coreia do Norte.



Trump revelou que o Departamento do Tesouro vai tomar medidas para cortar fontes de rendimentos e combustível que Pyongyang utiliza para financiar o seu programa nuclear e para sustentar o Exército.

De acordo com o comunicado, o novo pacote terá como alvo uma pessoa e 55 “navios, empresas marítimas e outras empresas comerciais que estão a ajudar a Coreia do Norte a evitar as sanções”.



"Isto irá dificultar significativamente a capacidade do regime de Kim Jong-un de realizar atividades marítimas evasivas que facilitem o transporte ilícito de combustível, disse ainda o secretário do departamento do Tesouro, Steven Mnuchin.



E acrescentou: "O Presidente deixou claro para as empresas, em todo o mundo, que optarem por ajudar a financiar as ambições nucleares da Coreia do Norte, não farão negócios com os Estados Unidos".



Os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul foram aproveitados para uma tentativa de reaproximação entre as duas Coreias. Isto no mesmo dia em que a filha do Presidente, Ivanka Trump, chegou à Coreia do Sul para assistir à cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos que decorrem até ao próximo domingo, e onde será recebida pelo Presidente Moon Jae-in.



A situação na península da Coreia escalou em 2017, depois da Coreia do Norte ter realizado uma série de lançamentos de mísseis, bem como um teste nuclear. O Conselho de Segurança da ONU adotou diversas resoluções condenando Pyongyang e instalou o regime de sanções mais rígido já adotado.



Entre outras medidas, as Nações Unidas embargaram as exportações de petróleo e derivados para a Coreia do Norte.