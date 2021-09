EUA. Lei do aborto mais restritiva de sempre já está em vigor no Texas

O projeto de lei 8 do Senado, aprovado pela maioria republicana e assinado pelo governador republicano Greg Abbott em maio, acaba de entrar em vigor ede gravidez.Não são abertas exceções paraO Texas é o primeiro Estado norte-americano a banir o aborto numa fase tão prematura da gravidez desde 1973, quando, pela primeira vez, os EUA reconheceram legalmente o direito à interrupção voluntária da gravidez (IVG).Os esforços para travar esta lei, que, revelaram-se insuficientes, mesmo depois de, noutros Estados, essa estratégia ter resultado.A versão texana desta lei, em vigor desde esta quarta-feira, traz a novidade de ser intencionalmente concebida para tornar mais difícil ao Governo verificar se está ou não a ser cumprida. Se, por um lado, os funcionários governamentais ficam mais isentos da verificação da aplicação da lei, por outroque não cumpra com a legislação.“O acesso ao aborto vai ser lançado para um absoluto caos”, lamentou Amanda Williams, diretora do Lilith Fund, grupo de apoio à interrupção voluntária da gravidez que tentou contestar a nova lei em tribunal. “É inacreditável que os políticos do Texas tenham saído impunes com estaque vai magoar tanta gente”,

Joe Biden promete proteger direito ao aborto e condena nova lei

Esta quarta-feira, o presidente Joe Biden condenou a lei texana e, que está em vigor há quase 50 anos.“A lei do Texas vai prejudicar o acesso das mulheres aos cuidados de saúde de que precisam, particularmente em comunidade de pessoas de cor e de indivíduos com baixos rendimentos”, declarou o presidente em comunicado.“E, escandalosamente, [essa lei] delegou aos cidadãos particulares o poder de abrirem processos judiciais contra quem acreditem ter ajudado outra pessoa a conseguir um aborto”, lamentou.

As consequências para as mulheres e para quem as ajude

Os médicos e enfermeiros que prestam serviços de IVG não são os únicos a recear a nova proibição. Segundo a lei,por qualquer cidadão que o queira denunciar.Quem avançar para tribunal com uma denúncia contra quem auxilie ao aborto e vencer, pode ganhar um mínimo de dez mil dólares. No entanto, se for o acusado a ganhar o processo em tribunal, não recebe qualquer valor.é o nome que os ativistas pró-aborto têm usado para descrever este tipo de pessoas.O maioranti-aborto estatal, Texas Right to Life (“Texas Direito à Vida"), chegou ao ponto de criar umque convida “denunciantes” a reportarem violações da nova lei do aborto.E se esta lei é perigosa para médicos, familiares ou outros que ajudem mulheres a fazer abortos, para as próprias mulheres os riscos são ainda maiores.Os dados mostram que, quanto toca a restrições na realização de abortos, são as mulheres com baixos rendimentos e de minorias étnicas e raciais as que saem mais prejudicadas.

Maioria das mulheres no Texas desconhece gravidez antes das 6 semanas

A lei “reduz o acesso ao aborto no Texas imediata e catastroficamente”, alertam os prestadores estatais deste serviço médico, e isso. Segundo o, a entrada em vigor da nova lei já levou a que, no Texas, vários médicos tenham deixado de oferecer o serviço de IVG.Além disso, segundo um estudo realizado pela Universidade do Texas no contexto desta nova lei,, pelo que ficam automaticamente impedidas de interromper a gravidez quando a descobrem.As mulheres que pretendam realizar um aborto após as seis semanas de gestação, em média. Solução que continua a estar longe da ideal, até porque nem todas as mulheres possuem recursos económicos para pagar a viagem e o procedimento em si.Por estas razões, nos últimos meses vários grupos de apoio à IVG têm estado a comunicar com clínicas de outros Estados, como o Colorado ou o Novo México, para garantir que as mulheres continuam a conseguir recorrer ao aborto quando assim o quiserem, através de apoios financeiros que lhes permitam viajar e realizar o procedimento gratuitamente ou a custos reduzidos.Durante 2020, quando o Texas fechou a maioria das clínicas devido à pandemia de covid-19,. Agora, com a nova lei em vigor, o número pode aumentar ainda mais.Mesmo antes da aprovação da nova lei, o Texas já era um dos Estados norte-americanos onde o acesso ao aborto implicava maiores dificuldades, incluindo um período de espera de 24 horas desde o momento em que o aborto era solicitado até que se avançasse para o procedimento, um limite de 20 semanas de gestação e uma proibição de uso de seguros médicos.