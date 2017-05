EUA levarão anos a abandonar Acordo de Paris, avisa Juncker

Graça Andrade Ramos - RTP 31 Mai, 2017, 22:08 | Mundo

"O dever da Europa é dizer: não é assim", afirmou Juncker numa conferência de estudantes sobre o futuro da Europa, organizada pela Associação Patronal alemã, BDA.



"Os americanos não podem apenas abandonar o acordo de proteção do clima. O senhor Trump acredita nisso porque não conhece os detalhes", acrescentou o presidente da Comissão Europeia.



Na realidade, os Estados Unidos irão levar vários anos a desembaraçar-se das obrigações decorrentes de terem assinado o acordo na vigência da Presidência de Barack Obama, acentuou Jean-Claude Juncker.







Fontes europeias garantiram esta quarta-feira que qualquer que seja a decisão de Donald Trump tanto a União Europeia como a China - esta última o maior emissor de gases de estufa do planeta - irão permanecer no Acordo de Paris sobre o clima, que pretende mudar o paradigma económico para as energias verdes sustentáveis.



A decisão deverá ser anunciada durante a cimeira comum em Bruxelas durante o fim de semana, revelou a fonte citada pela France Presse, a coberto do anonimato.



O facto de Pequim tencionar manter a sua parte do acordo é um alívio. Há quem vaticine que será a China a assumir a luta contra as alterações climáticas, assumindo um protagonismo que irá afastar os Estados Unidos da posição de líder mundial.



Contudo, mesmo que só os Estados Unidos saiam do acordo, as consequências podem revelar-se dramáticas para o planeta, preveem vários analistas.



O novo Presidente norte-americano, Donald Trump, está a manter um inigma sobre a sua decisão de manter ou não os Estados Unidos no acordo.



I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de maio de 2017

Guerra de tweets

The Paris accord is a political agreement. It doesn't infringe on US sovereignty. National commitments are voluntary and may be amended. — Gérard Araud (@GerardAraud) 31 de maio de 2017

E se os EUA saírem... o que sucede?

Trump promete reinvestir no carvão, cuja combustão emite elevados níveis de dióxido de carbono e outros componentes químicos, como fonte energética.

Cortar nos gases com efeito de estufa

De acordo com a NASA, "durante as idades do gelo, os níveis de dióxido de carbono na atmosfera rondavam as 200 partes por milhão (ppm) e nos períodos mais quentes, interglaciais, eram cerca de 280 ppm".

"Anunciarei a minha decisão sobre o Acordo de Paris durante os próximos dias. TORNAR A AMÉRICA GRANDE OUTRA VEZ!" escreveu Trump esta quarta-feira no Twitter.Mais tarde, perante as perguntas dos jornalistas na Sala Oval, insistiu na afirmação de que a escolha será conhecida "em breve"."Estou a ouvir muitas pessoas, os dois lados", respondeu.Trump usa a sua conta na rede social para lançar recados. E esta quarta-feira foi imitado pelo embaixador de França nos Estados Unidos, que veio sublinhar na sua conta pessoal que o Acordo de Paris sobre o clima não infringe a soberania norte-americana."O Acordo de Paris é um acordo político. Não infringe a soberania dos Estados Unidos. Os compromissos nacionais são voluntários e podem ser modificados", escreveu Gerad Araud.Araud acrescentou que as grandes corporações americanas expressaram apoio ao acordo, dando a ideia de que a decisão da Administração Trump poderá revelar-se, no final de contas, pouco significativa.Na mesma conta a conversa segue animada há várias horas, com muitos em desacordo com o embaixador quanto às consequências da saída dos EUA do acordo.As palavras do diplomata francês ecoam as do secretário-geral da ONU, António Guterres, que apelou à união em torno do texto da Paris e sublinhou também que as corporações norte-americanas estão interessadas em cumprir o acordo, mesmo que a Administração se afaste.Trump criticou o texto de Paris durante a campanha presidencial e na terça-feira encontrou-se com Scott Pruitt, administrador da Agência de Proteção Ambiental que estará a trabalhar nos pormenores para uma retirada formal do acordo.Trump agendou para esta quarta-feira uma reunião com com o seu secretário de Estado, Rex Tillerson, que será favorável ao articulado do texto de Paris.Para a maioria dos analistas, a retirada dos EUA do acordo para o clima pode ter repercussões sérias, já que o país é o segundo maior emissor do mundo de gases de efeitos de estufa, atrás da China.De acordo com a CBS, mesmo que só os Estados Unidos saiam do acordo, a decisão poderá resultar na emissão de três mil milhões de toneladas de dióxido de carbono extra até 2030.Uma quantidade que, ano após ano, poderá chegar para derreter mais depressa os mantos polares, acelerar a subida do nível do mar e provocar fenómenos meteorológicos mais extremos.Até final do século a temperatura poderia subir entre 0,1 a 0,2 graus, calculam os cientistas contactados pela televisão norte-americana.Caso outros países sigam Trump, a quantidade de dióxido de carbono emitida para a atmosfera seria de "350 a 450 mil milhões de toneladas" adicionais, o que faria baixar para os dez por cento as probabilidades de conseguir manter o aquecimento abaixo dos dois graus Celsius nos próximos anos, afirma por seu lado, à Bloomberg, Ben Sanderson, do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica.Atualmente, o Acordo de Paris calcula essa probabilidade em dois terços, com todos os países a cortarem as emissões.Os principais arquitetos do Acordo de Paris foram a União Europeia, Pequim e a Administração Obama.Assinado em finais de 2015 por 195 países, o acordo criou um quadro geral de luta contra o aquecimento do clima, paralelo aos compromissos voluntários de redução de emissões de gases com efeito de estufa.Os países signatários comprometem-se a tentar evitar que o aquecimento global ultrapasse o limite de dois graus Celsius acima dos níveis de temperatura pré-industriais, seguindo-se o objetivo de o limitar a 1,5 graus.Para isso, alega a comunidade científica, é preciso reduzir drasticamente os gases com efeito de estufa, que não se dissipam e formam um capacete em torno da Terra, absorvendo os raios do sol que regressam ao espaço após o seu impacto com a Terra e reenviando-os para o solo.Desde o início da era industrial, a queima de combustíveis fósseis, como o carvão, aumentou drasticamente no mundo inteiro e os efeitos estão a fazer-se sentir."Em 2013, os níveis de dióxido de carbono ultrapassaram os 400 ppm pela primeira vez desde que há registos históricos", refere a NASA."Este recente aumento no dióxido de carbono demonstra uma notável relação constante com a queima de combustíveis fósseis".De acordo com um estudo da Universidade de Berkeley, os Estados Unidos contribuíram em 20 por cento para o aumento de 0,7 graus Celsius na temperatura global desde tempos pré-industriais.