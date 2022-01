EUA. Líder neonazi condenado por ameaçar jornalistas e ativistas judeus

Kaleb Cole, de 25 anos, ex-líder do grupo neonazi americano "Atomwaffen Division", foi condenado por conspiração, envio de mensagens ameaçadoras e interferência numa atividade protegida pelo governo federal, anunciou o Departamento da Justiça norte-americano em comunicado.



"O réu liderou uma campanha de conspiração de um grupo neonazi que ameaçava e intimidava jornalistas e ativistas que faziam o trabalho importante de expor o antissemitismo em todo o país. O Departamento de Justiça continuará a investigar e a processar estas práticas de ódio", disse Kristen Clarke, procuradora-geral assistente do Setor de Direitos Civis do Departamento de Justiça, em comunicado. O "Atomwaffen Division" é um grupo neonazi, formado em 2016, que já esteve ligado a vários assassinatos, bem como a inúmeros atos antissemitas.



Cole, juntamente com outros membros do grupo, distribuíram panfletos com mensagens em tom ameaçador a residentes locais, jornalistas e ativistas judeus em janeiro de 2020. Os panfletos também continham imagens, nomeadamente símbolos nazis e cocktails molotov a serem lançados contra uma casa.



“O grupo focou-se principalmente em judeus e jornalistas de cor”, disse o Departamento de Justiça.



Algumas das pessoas visadas deixaram as suas casas ou instalaram sistemas de segurança depois de receberem os panfletos.



