EUA. Mais dois mil doentes com covid 19, morreram nas últimas 24 horas

O balanço global ultrapassa as 73 mil mortes e há mais de um milhão e 200 mil infetados. O antigo diretor de doenças infeciosas do país alerta que este número vai chegar aos 100 mil no final de maio. A previsão surge na altura em que vários Estados norte-americanos dão os primeiros passos no desconfinamento.