EUA. Mais motins e três polícias suspensos por alvejarem cidadão negro

O incidente, ocorrido por volta das 5 horas locais da tarde de ontem, domingo, deu lugar a uma noite de revolta e protestos dispersados com gás lacrimogéneo, havendo a registar, segundo a Associated Press , apedrejamento da polícia pelos manifestantes e também várias viaturas incendiadas.





A sequência dos acontecimentos foi captada pelo telemóvel de um transeunto e mostra a vítima, de nome Jacob Blake, vinda do passeio, a passar em frente do seu carro, em direção à porta do lado do condutor, com os três agentes seguindo-o, de armas empunhadas e gritando alguma coisa que não se entende. Quando Blake abre a porta, um dos agentes agarra-o pela camisa e dá-lhe um tiro nas costas.





Na gravação, são audíveis sete disparos, embora não conste do comunicado da polícia quantos atingiram a vítima, nem quantos e quais dos três agentes abriram fogo. São também audíveis os gritos de uma mulher que assiste à cena.



Laquisha Booker, a mulher de Blake, estava sentada no carro com os três filhos do casal, assistiu à cena e descreveu-a nos termos seguintes à cadeia de televisão NBC: "Aquele homem literalmente agarrou-o pela camisa, olhou para outro lado e disparou contra ele. Com as crianças aos gritos no assento do carro".





O hospital de Milwaukee para onde Blake foi trransportado disse depois que ele se encontra em estado grave.





O governador do Estado de Wisconsin, Tony Evers, do Partido Democrata, emitiu um comunicado condenando o comportamento do ou dos agentes que efectuaram os disparos e declarou: "Embora ainda não tenhamos todos os detalhes, o que sabemos com certeza é que não é o primeiro homem ou pessoa negra a ser alvejado ou ferido ou implacavelmente abatido às mãos de indivíduos ao serviço da polícia no nosso Estado ou no nosso país".





Ainda segundo Evers, "temos de mostrar empatia, mas igualmente importante é a nossa acção. Nos próximos dias, vamos exigir exactamente isso aos funcionários eleitos do nosso Estado que durante demasiado tempo falharam em reconhecer o racismo no nosso Estado e no nosso país". O governador afirmou que não tenciona deixar morrer o assunto.







Moradores da pequena cidade de Kenosha concentraram-se entretanto em frente da esquadra da polícia a protestar contra a agressão e foram enfrentados por uma força antimotim, coadjuvada por atiradores especiais colocados nos terraços de vários edifícios vizinhos. Ainda assim, diversos veículos foram incendiados e a esquadra da polícia foi encerrada, depois de ter sofrido danos avultados.