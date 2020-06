EUA. Mais um negro morto ocasiona demissão de chefe da polícia

A polícia foi chamada ao local devido a uma queixa de que o homem de 27 anos estava a dormir dentro do carro na fila de um restaurante de fast-food e a bloquear a passagem de outras viaturas.



As autoridades dizem que a vítima resistiu à ordem de prisão após ter chumbado num teste de alcoolemia, e terá agarrado no taser de um dos agentes.



O facto acontece numa altura de grande tensão nos Estados Unidos da América relacionada com a violência policial e motivou protestos nas ruas de Atlanta.



O Ministério Público já ordenou um inquérito a esta morte.