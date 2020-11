EUA. Manifestações pacíficas protestam contra Trump

Em Seattle, as autoridades detiveram oito pessoas nas duas marchas organizadas na cidade. Os protestos antiracistas e anti-Trump percorreram algumas das ruas da cidade durante a contagem dos votos a nível nacional.



Também na capital do país, perto da casa Branca, os manifestantes reuniram-se para exigir a saída de Trump. O local, fortemente policiado, viveu apenas algumas escaramuças. A concentração foi essencialmente pacífica e contou também com apoiantes do candidato republicano.



Em Nova Iorque, onde se esperavam eventuais cenas de protesto violento, as ruas foram apenas tomadas por cânticos de alguns manifestantes antiracistas.