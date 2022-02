EUA. Manifestantes mostram cruzes e velas pelo homicídio de Amir Locke

Foi depois da seis da tarde de domingo, que uma caravana se dirigiu para o centro da cidade de Minneapolis para homenagear Amir Locke. Este foi o terceiro protesto em apenas três dias para homenagear o homem de 22 anos.De acordo com o The New York Times , Amir Locke encontrava-se em casa quando, na última quarta-feira, uma rusga policial levou à entrada em sua casa e ao disparo de vários tiros que levaram à morte do jovem. A rusga aconteceu devido a um mandado de captura que envolveu um homicídio perto da cidade de St. Paul.De acordo com o documento que levou à rusga, o nome de Amir Locke não fazia parte da lista de suspeitos, e o advogado da família garantiu que Locke nem vivia no apartamento, estando na casa de um primo.Tal como em muitas vigílias e protestos, manifestantes gritaram “Digam o nome dele!”, enquanto muitos marchavam até uma das esquadras de Minneapolis, com grandes cartazes onde se podia ler “Justiça para Amir Locke e todas as vidas roubadas” ou “Parem a guerra à América negra”.Minneapolis continua a ser uma cidade assombrada pelo espectro do racismo nas forças policiais depois do episódio que levou à morte de George Floyd, depois de ter tido durante vários minutos o joelho do polícia Derek Chauvin no pescoço.Os protestos têm sido pacíficos, havendo marchas com carros, bloqueando muitas vezes o trânsito.O Departamento Policial de Minneapolis divulgou na quinta-feira imagens de uma bodycam com imagens de Amir Locke. A polícia entrou no apartamento e vê-se Locke enrolado num cobertor. Depois de retirado o cobertor, foi descoberta uma arma e a polícia disparou por três vezes.De acordo com o advogado da família de Amir, o rapaz de 22 anos não tinha o dedo no gatilho da arma quando o polícia disparou.