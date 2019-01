EUA. Membro do Congresso opõe-se a lei anti-boicote a Israel

Joana Raposo Santos - RTP07 Jan, 2019, 19:35 | Mundo

A campanha global conhecida por Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS) contra Israel, que promove um boicote económico, político e cultural a este país, tem como objetivo o fim da ocupação dos territórios palestinianos e a paz no Médio Oriente.



O boicote, levado a cabo por vários países, já fez com que uma percentagem considerável das empresas israelitas tivesse de baixar os preços das exportações para evitar a perda de mais clientes estrangeiros.Tlaib é uma das duas primeiras mulheres muçulmanas a serem eleitas para o Congresso.



Na semana passada, os Estados Unidos passaram uma proposta de lei que propõe a proteção dos Estados que queiram penalizar os boicotes das empresas a Israel. Rashida Tlaib, de ascendência palestiniana, afirmou no domingo que as pessoas que apoiam esta “lei anti-boicote” esqueceram “qual é o país que representam”.



“Estes são os Estados Unidos, onde o boicote é um direito e faz parte da nossa histórica luta pela liberdade e igualdade. Talvez seja necessário relembrar a Constituição norte-americana e apenas depois voltar a abrir o Governo, para que os nossos direitos não nos sejam retirados de imediato”, declarou.





They forgot what country they represent. This is the U.S. where boycotting is a right & part of our historical fight for freedom & equality. Maybe a refresher on our U.S. Constitution is in order, then get back to opening up our government instead of taking our rights away. https://t.co/KkmqjR58ZM — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 7 de janeiro de 2019

Liberdade de expressão

“Vamos destituí-lo”

Congresswoman @RashidaTlaib tells cheering crowd that Trump impeachment coming



“We’re going to go in and impeach the motherfucker” pic.twitter.com/oQJYqR78IA — Jon Levine (@LevineJonathan) 4 de janeiro de 2019

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de janeiro de 2019

As afirmações de Rashida Tlaib vêm na sequência de uma publicação no Twitter na qual o senador Bernie Sanders considerou “absurdo que o primeiro projeto de lei durante o”, paralisação parcial do Governo Federal norte-americano, “seja legislação que castiga os americanos que exercem o seu direito constitucional de se envolverem em atividade política”.“Os democratas não devem considerar nenhuma proposta de lei que não sirva para reabrir o Governo”, defendeu Sanders. “Temos de estabelecer as nossas prioridades”.Os senadores judeus Bernie Sanders e Dianne Feinstein foram, em dezembro, os primeiros a criticar esta medida, defendendo que uma “lei anti-boicote” poderá prejudicar a liberdade de expressão nos EUA.“Apesar de não apoiarmos o movimento BDS, permanecemos comprometidos com o nosso juramento constitucional de defender o direito de todos os americanos a expressar pacificamente as suas opiniões sem terem de temer castigos por parte do Governo”, escreveram os senadores numa carta conjunta enviada aos líderes da Câmara dos Representantes, que têm apoiado a “lei anti-boicote”.O projeto de lei tem sido promovido pelo Comité Americano de Assuntos Públicos de Israel (AIPAC, na sigla em inglês), organização de cidadãos norte-americanos que pretende fortalecer e promover a relação entre os dois países, defendendo medidas pró-Israel para o Congresso.O AIPAC acredita que o projeto de lei apenas irá afetar as grandes empresas que pretendam juntar-se ao movimento de boicote a Israel e que não irá prejudicar cidadãos particulares que queiram ver boicotado o país do Médio Oriente.Esta é a segunda polémica em que Tlaib está envolvida desde que se tornou membro da Câmara dos Representantes.Horas depois de ter feito o juramento no Congresso, na passada quinta-feira, a democrata dirigiu-se a uma plateia para afirmar a sua intenção de destituir Donald Trump, referindo-se ao Presidente com uma expressão considerada “grosseira” por republicanos.A democrata defendeu-se ao explicar que cresceu numa “incrivelmente bonita comunidade urbana”, a cidade norte-americana de Detroit, onde este tipo de “expressões coloridas” é utilizado com frequência, voltando a frisar que o seu foco se encontra sobre a destituição de Donald Trump.Em resposta, Trump considerou o comentário de Tlaib “vergonhoso” e “desrespeitoso para com os Estados Unidos”, declarando ainda que onão está em cima da mesa.“Como é que se destitui um Presidente que venceu talvez as mais grandiosas eleições de todos os tempos, que não fez nada de errado (não houve conluio com a Rússia, foram os democratas quem se conluiou), que teve os dois primeiros anos de mandato mais bem-sucedidos de sempre e que é o republicano mais popular da história do Partido, com 93 por cento?”, questionou.