EUA. Morte de criança eleva para seis o número de vítimas mortais em atropelamento num desfile de Natal





O atropelamento causou dezenas de feridos e fez, nesse dia, cinco mortos. Pessoas com idades entre os 52 e os 81 anos.



Agora, uma das crianças que ficou internada devido aos ferimentos acabou por não resistir, elevando para seis o número de vítimas mortais. Número que ainda pode aumentar, dado que várias pessoas continuam hospitalizadas e em condição crítica.



Darrell E. Brooks foi na terça-feira apresentado ao tribunal, onde o acusaram de cinco crimes de homicídio voluntário. No Estado do Wisconsin, essa acusação implica prisão perpétua. O tribunal estabeleceu o valor da fiança em cinco mil dólares. Darrell E. Brooks, de 39 anos, terá conduzido no domingo um carro que passou por cima de uma série de barreiras de proteção e se dirigiu a alta velocidade à multidão que participava num desfile de Natal. Pelo menos 18 crianças sofreram ferimentos entre os quais ossos partidos, escoriações faciais ou traumatismos cranianos, continuando a lutar pela vida em hospitais das proximidades.



Segundo a imprensa no local, podia ouvir-se o acusado chorar durante a sessão em tribunal, na qual uma das testemunhas disse que o veículo “pareceu mover-se intencionalmente”, sem intenções de abrandar ou parar enquanto atropelava várias pessoas e atirava outras pelo ar.



De acordo com as autoridades, Darrell E. Brooks esteve envolvido num distúrbio doméstico imediatamente antes de ter abalroado o desfile de Natal em Waukesha. Os acontecimentos foram tão próximos que a polícia nem teve tempo de responder ao distúrbio inicial, tendo de se dirigir imediatamente ao local do desfile.



Segundo o chefe da polícia, Dan Thompson, a sequência de acontecimentos parece indicar que o homem estava a fugir do primeiro distúrbio quando entrou pela feira de Natal.



Logo após os atropelamentos, uma agente da polícia que se encontrava no local disparou sobre o veículo para o tentar travar, sem sucesso. Depois de abandonar o desfile, o carro foi rapidamente identificado pela polícia e Brooks foi encontrado.

Antecedentes criminais

Darrell E. Brooks tinha sido libertado da prisão menos de duas semanas antes do incidente no desfile de Natal, após ter estado envolvido num caso de violência doméstica. Na altura, teve de pagar mil dólares de fiança, quantia que agora os procuradores dizem ter sido “inapropriadamente baixa”.



Também esse incidente do início deste mês terá envolvido uma lesão provocada por um veículo. De acordo com a queixa, submetida dia 2 de novembro, Brooks atropelou a mãe do seu filho enquanto esta caminhava por um parque de estacionamento de um posto de combustíveis.



“Os agentes observaram marcas de pneus na perna esquerda das calças” da queixosa, adiantaram as autoridades.



Os procuradores submeteram cinco acusações com base nesse crime e verificaram que, já então, Brooks estava em liberdade depois de ter pagado fiança num incidente ocorrido a 24 de julho do ano passado e que envolveu o porte de uma arma de fogo, segundo documentos do tribunal.



