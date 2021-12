EUA. Não serão castigados os militares que mataram por erro dez civis em Cabul

Lloyd Austin, secretário da Defesa, recebeu uma avaliação aprofundada ao ataque com um drone e decidiu deixar impunes os militares., avançou segunda-feira aos jornalistas John Kirby, porta-voz do Pentágono.Segundo Kirby, Austin “seguiu as recomendações” que constavam no relatório e que não apelavam à responsabilização dos soldados.“O que observámos foram falhas de comunicação,”, referiu. “Se Lloyd Austin acreditasse que era necessária uma responsabilização, certamente apoiaria os procedimentos nesse sentido”.

“Não prevejo situações de responsabilização pessoal”, afirmou o porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA.

O ataque de 29 de agosto aconteceu nos últimos dias de evacuação de Cabul, organizada pelos Estados Unidos após os talibãs terem tomado o poder no Afeganistão. Dezenas de milhares de pessoas esperaram então, no aeroporto, por voos que as retirassem do país.A 26 de agosto, um ataque bombista da ISIS-K – ramificação do autoproclamado Estado Islâmico no Afeganistão e Paquistão – tinha matado 13 pessoas, deixando os militares norte-americanos em alerta.Funcionários do Departamento de Defesa garantem ter recebido, nessa altura,, tendo decidido lançar um míssil através de um drone.O objetivo era atacar um alvo específico, mas quem acabou por ser atingida foi uma família afegã, incluindo um homem que trabalhava para um grupo norte-americano de ajuda humanitária.

“Erro” trágico

No início de novembro, um relatório inicial conduzido pelo inspetor-geral da Força Aérea dos EUA, Sami Said, tinha já classificado o ataque fatal como “um erro” com consequências trágicas.Agora, o mais recente relatório do Comando Central dos Estados Unidos (comando responsável pelas operações militares levadas a cabo pelo país) aproveitou a avaliação inicial de Sami Said para decidir se deviam ou não existir consequências, elaborando tambémO Pentágono garante estar a trabalhar para oferecer indemnizações e alojamento à restante família das vítimas mortais.Apesar de os Estados Unidos se terem retirado do Afeganistão, ao fim de duas décadas no terreno, o presidente Joe Biden afirmou que

“Se for necessário, faremos isso mesmo no Afeganistão. Temos vindo a desenvolver uma enorme capacidade antiterrorista que nos permitirá manter os olhos fixos em qualquer ameaça direta aos Estados Unidos na região e agir de modo rápido e decisivo”, declarou em agosto.