EUA não tiveram baixas, sublinha Trump

Numa declaração a partir da Casa Branca, com o secretário de estado Mike Pompeo e todos os chefes militares, Donald Trump garantiu que o Irão vai continuar sob apertada vigilância. Trump comentou a resposta iraniana à morte do general Soleimani, garantindo que não provocou vítimas.O presidente dos Estados Unidos garantiu ainda que, durante a sua presidência, o não deixará o Irão desenvover uma arma nuclear e anunciou novas sanções a Teerão, que entram em vigor de imediato.Donald Trump revelou ainda que vai pedir à Nato um maior envolvimento no médio oriente.O presidente dos Estados Unidos desafiou ainda a União Europeia a deixar o acordo nuclear com o Irão.