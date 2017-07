EUA notificam Coreia do Sul da intenção de renegociar tratado de comércio livre

Lusa 13 Jul, 2017, 07:54 | Mundo

Numa carta ao Governo sul-coreano, o representante do gabinete de comércio externo dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, solicitou a ativação de um mecanismo para que as duas partes se reúnam em Washington, num prazo de 30 dias, para "considerar (...) possíveis emendas e modificações" ao tratado.

Lighthizer apontou como principais problemas para Washington "o acesso ao mercado coreano para as exportações norte-americanas" e o "significativo desequilíbrio comercial".

"Um aspeto chave do Governo de Donald Trump é a redução dos nossos défices comerciais com os parceiros comerciais de todo o mundo, e temos uma verdadeira preocupação com o nosso significativo défice comercial com a Coreia", disse Lighthizer na carta.

O responsável explicou que os Estados Unidos têm um défice comercial com a Coreia há duas décadas, uma circunstância que a entrada em vigor do acordo de comércio livre devia resolver, "com benefícios significativos" para as duas economias.

"No entanto, o nosso défice com a Coreia aumentou, e o nosso défice de bens duplicou desde que o acordo entrou em vigor", acrescentou Lighthizer, que pediu uma renegociação para conseguir "um verdadeiro progresso que promova regras de jogo verdadeiramente justas e uma relação comercial mais equilibrada".

No ano passado, o défice comercial dos Estados Unidos em relação à Coreia foi de 27.700 milhões de dólares, quase o dobro dos 16.600 de 2012, quando entrou em vigor este acordo comercial, conhecido como KORUS.

Em abril, Trump ameaçou pôr fim ao acordo, que considerou "terrível" e que "destruiu" a economia norte-americana: "Dissemos-lhes que vamos negociar ou terminar".

Desde que Trump chegou, em janeiro, à Casa Branca, já retirou os Estados Unidos do Acordo Transpacífico (TPP), com outras 11 nações, e anunciou a renegociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN), com o Canadá e o México.