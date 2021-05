EUA. Objetivo de chegar ao Dia da Independência com 70% da população vacinada

Os Estados Unidos insistem nas metas do processo de vacinação contra a Covid 19. O objetivo é chegar ao emblemático dia 4 de Julho, Dia da Independência, com 70% dos norte-americanos vacinados com pelo menos uma dose da vacina. Para isso, as autoridades pretendem começar a vacinar também adolescentes.