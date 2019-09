EUA oferecem suborno a comandante de petroleiro iraniano

O enviado especial dos Estados Unidos para o Irão, Brian Hook, enviolu uma série de e-mails ao comandante do navio iraniano Adrian Darya 1, prometendo-lhe vários milhões de dólares se encaminhasse aquele petroleiro para um porto em que ele possa ser apresado em nome dos Estados Unidos, segundo hoje relata o Financial Times.

Numa dessas mensagens, Hook argumenta textualmente: "Com esse dinheiro,você pode levar a vida que quiser e ter uma velhice confortável". Mas rapidamente passa da promessa à ameaça: "Se optar por não seguir esse caminho fácil, a vida vai ser muito difícil para si".

A oferta está prevista no programa do Departamento de Estado intitulado "Rewards for Justice" ("Prémios para a justiça"), que prevê subornos em metal sonante para quem forneça informação que "leve à captura ou condenação de quem planeie, cometa, ajude ou intente actos terroristas contra pessoas ou ou propriedade dos EUA, que desde logo impeça tais actos de serem cometidos, que leve à identificação ou localização de um dirigente terrorista importante, ou que quebre a cadeia de financiamento do terrorismo".

Segundo o Departamento de Estado, a maioria das recompensas previstas neste programa andam pelos cinco milhões de dólares.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, reagiu através do Twitter afirmando que, "tendo falhado na pirataria, os EUA recorrem à chantagem pura e simples - entregue-nos o petrólego iraniano e receba milhões de dólares ou sujeite-se, você mesmo, a ser castigado".



Having failed at piracy, the US resorts to outright blackmail—deliver us Iran’s oil and receive several million dollars or be sanctioned yourself.



Sounds very similar to the Oval Office invitation I received a few weeks back.



It is becoming a pattern.#BTeamGangsters pic.twitter.com/B1oQTLghWZ