EUA. Oficial da polícia suspenso por ligação aos assaltantes do Capitólio

O oficial, identificado como tenente Shane Lamond, é um veterano com 22 anos ao serviço da polícia e foi, segundo o Washington Post , suspenso por se ter verificado a existência de contactos "inadequados" que teve com Henry "Enrique" Tarrio, antigo presidente dos "Proud Boys".





Numa conferência de imprensa sobre a suspensão, o chefe da polícia de Washington D.C., Robert J Conteee III, limitou-se a dizer que o oficial foram suspenso e que o seu departamento tem em curso uma investigação conjunta com o FBI e o Departamento de Justiça.



A imprensa tentou em vão contactar Lamond, mas conseguiu falar com Tarrio, que emitiu declarações comprometedoras para o seu putativo interlocutor. Segundo Tarrio, os seus contactos com Lamond e com outros funcionários policiais destinavam-se a dar às autoridades informação prévia sobre os planos de manifestação e concentração do seu grupo em Washington.





Inversamente, e ainda segundo Tarrio, Lamond tê-lo-á informado sobre a localização de contramanifestantes. Segundo o activista de extrema-direita, esta informação de Lamond destinava-se a evitar confrontos com os contramanifestantes, o que contradiz os numerosos testemunhos que referem a busca sistemática que os assaltantes do Capitólio empreenderam, para tratarem de provocar confrontos com os "antifa".





Segundo as palavras de Tarrio: "Eu apenas lhe disse [a Lamond]: 'Vamos entrar na cidade e vamos realizar este protesto'. A nossa relação não foi mais longe do que isso".





Tarrio, que não esteve presente no assalto ao Capitólio por ter sido detido dois dias antes, quando queimou uma bandeira do movimento Black Lives Matter que tinha roubado numa igreja. Passou cinco meses na cadeia e foi depois libertado.