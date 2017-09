Partilhar o artigo EUA parecem mais uma "oligarquia do que democracia" - antigo Presidente Jimmy Carter Imprimir o artigo EUA parecem mais uma "oligarquia do que democracia" - antigo Presidente Jimmy Carter Enviar por email o artigo EUA parecem mais uma "oligarquia do que democracia" - antigo Presidente Jimmy Carter Aumentar a fonte do artigo EUA parecem mais uma "oligarquia do que democracia" - antigo Presidente Jimmy Carter Diminuir a fonte do artigo EUA parecem mais uma "oligarquia do que democracia" - antigo Presidente Jimmy Carter Ouvir o artigo EUA parecem mais uma "oligarquia do que democracia" - antigo Presidente Jimmy Carter

Tópicos:

Carter Center,