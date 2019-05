Partilhar o artigo EUA pede aos europeus que alinhem com Washington contra o Irão Imprimir o artigo EUA pede aos europeus que alinhem com Washington contra o Irão Enviar por email o artigo EUA pede aos europeus que alinhem com Washington contra o Irão Aumentar a fonte do artigo EUA pede aos europeus que alinhem com Washington contra o Irão Diminuir a fonte do artigo EUA pede aos europeus que alinhem com Washington contra o Irão Ouvir o artigo EUA pede aos europeus que alinhem com Washington contra o Irão