EUA pedem a aliados que repatriem cidadãos `jihadistas` detidos na Síria

As Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, anunciaram no domingo o fim das operações de restauro da ordem na prisão de Ghwayran, em Hassaké, depois de vários dias de intensos combates, que provocaram 373 mortos, incluindo 268 `jihadistas`, segundo uma organização não governamental (ONG).

Milhares de `jihadistas` estavam no edifício.

Washington elogiou as FDS pela "resposta heróica e eficaz" ao ataque, segundo afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em comunicado hoje divulgado, acrescentando que "os principais líderes do Estado Islâmico foram capturados ou mortos" nos combates.

Esta foi a maior ofensiva do grupo EI para libertar simpatizantes desde a sua derrota territorial na Síria, em 2019, frente às forças curdas.

"As táticas violentas e desesperadas do EI lembram ao mundo que este grupo terrorista continua a ser uma ameaça que pode e deve ser derrotada", disse Ned Price.

E "esta batalha é um lembrete de que, para derrotar completamente o EI, é preciso o apoio da comunidade internacional", acrescentou.

Os Estados Unidos pediram, por isso, aos seus aliados da coligação `antijihadista` que "melhorem" as condições de detenção dos combatentes do EI para que sejam "seguras e humanas" e que "repatriem urgentemente os seus cidadãos e outros detidos que permanecem no nordeste da Síria".

Analistas, oficiais militares e autoridades civis lamentam, desde a queda oficial do EI, que as prisões da região se tenham tornado verdadeiros viveiros de `jihadistas`, onde se juntam militantes locais e combatentes estrangeiros.

Mas a maioria dos países em questão está relutante em repatriar os seus cidadãos, preferindo deixá-los nas mãos das autoridades curdas, apesar de estas avisarem que estão mais de 50 nacionalidades representadas nas prisões que administram e que não podem manter, e muito menos julgar, os combatentes do EI capturados ao longo dos anos.