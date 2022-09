EUA pedem ao presidente do Azerbaijão cessar-fogo permanente

"Falei com o presidente (Ilham) Aliyev do Azerbaijão para saudar o recente cessar-fogo e apelar à retirada das forças militares e ao regresso às negociações de paz", anunciou Blinken nas redes sociais.

O Departamento de Estado explicou, num breve comunicado, que o líder da diplomacia dos EUA pediu a Aliyev que trabalhe no sentido de resolver os problemas que a Arménia e o Azerbaijão enfrentam através de negociações de paz.

A Arménia e o Azerbaijão, que têm uma disputa desde os anos 80 sobre Nagorno-Karabakh - reconhecido internacionalmente como território do Azerbaijão, mas povoado por arménios - acusam-se mutuamente de ataques fronteiriços, que acontecem esporadicamente.

Em confrontos entre ambos os lados na terça-feira, que Baku atribuiu a uma "provocação em grande escala" de Erevan, mais de 210 militares dos dois países morreram.

A líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, em visita à capital da Arménia, Erevan, condenou no domingo os "ataques mortais" do Azerbaijão em território arménio.

O governo arménio saudou a posição "clara" de Washington sobre o conflito, enquanto Baku classificou as declarações de Pelosi de "injustas" e "inaceitáveis".