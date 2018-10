EUA. Pentágono identificou interferência russa nas próximas eleições

RTP24 Out, 2018, 19:20 / atualizado em 24 Out, 2018, 19:24 | Mundo

Esta informação chega depois de John Bolton, conselheiro do presidente Donald Trump, ter classificado a interferência da Rússia no processo eleitoral norte-americano de “intolerável”.



O New York Times entrevistou vários funcionários que recusaram revelar quantos indivíduos estavam a ser monitorizados ou os métodos utilizados pela agência para informar os agentes russos de que estavam a ser vigiados. O jornal refere, por isso, que não é claro se o aviso é entregue por correio eletrónico, mensagem, conversa direta ou um outro meio eletrónico.





Os mesmos funcionários disseram, no entanto, que não pretendiam ameaçar diretamente os operativos russos, mas que estes ficariam apenas a saber, com base nas medidas tomadas pelo Governo dos EUA contra outros agentes, que poderiam ser acusados e sancionados pela administração de Donald Trump.



Russa acusada de conspiração para defraudar EUA



A acusação formal, revelada a semana passada, indicou que Elena Alekseevna Khusyaynova também desempenhava missões na Europa. A agência Cyber Command enviou, entretanto, equipas para vários países europeus para ajudar o ocidente a combater as intrusões russas nas suas redes governamentais.





"Nos últimos meses, funcionários do GRU [Departamento Central de Inteligência russo] foram expostos, acusados, humilhados e ridicularizados, mesmo na Rússia. Estas mensagens semissecretas poderão causar fricção, se não até medo, dentro das fileiras de operadores dos serviços secretos da Rússia”, continuou. EUA apontam o dedo à Rússia e à China



Nakasone classificou ainda que este “nível” é o principal método, nos dias de hoje, de “competição entre os grandes poderes”, tendo ainda previsto que “assim continuará a ser no futuro”.







O mesmo artigo revela que a inteligência norte-americana considera “improvável que a Rússia tente aceder às máquinas de voto”, de forma a manipular diretamente os resultados das eleições intercalares, marcadas para o próximo dia 4 de novembro.

Alertam, no entanto, que as tentativas russas para influenciar a opinião pública através da “disseminação de informação falsa” vão continuar e que os seus métodos são “cada vez mais refinados”, procurando atingir “grupos específicos de americanos”.







Os seus esforços de desinformação, revelam ainda, estão amplamente “direcionados a criar divergência eleitoral” através da polarização dos partidos, de forma a “preparar o terreno” para as próximas eleições presidenciais de 2020, nos EUA.

Recentemente, uma cidadã russa foi acusada, formalmente, de “conspiração para defraudar os Estados Unidos”, com base nas provas de que tinha comprado vários anúncios nas redes sociais, criado contas no Twitter e financiado publicações que tinham como objetivo “promover divisão e discórdia” entre o eleitorado norte-americano.O professor universitário de estudos estratégicos, Thomas Rid, disse ao jornal britânico Independent que este aviso direto aos agentes russos em como a comunidade de inteligência dos EUA tem conhecimento deles, a nível individual, e que está a observar as suas ações, “é algo muito importante”.Gen Nakasone, chefe doe da Agência de Segurança Nacional, mencionou aoque os Estados Unidos enfrentam, hoje em dia, adversários como a Rússia e a China que pretendem desafiar o poder norte-americano “a um nível abaixo do conflito armado”, seja esse nível a obtenção de informação secreta americana ou influenciar eleições. E que por isso, “o exército deve estar preparado para competir ao nível inferior ao conflito armado”.