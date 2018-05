EUA perderam papel de mediador no Médio Oriente, argumenta Erdogan

Lusa14 Mai, 2018, 13:17 / atualizado em 14 Mai, 2018, 13:27 | Mundo

"Rejeitamos a decisão, que viola o direito internacional e as resoluções das Nações Unidas. Com a decisão, os Estados Unidos escolheram ser parte do problema e perderam o papel de mediador no processo de paz", declarou Erdogan, numa conferência de imprensa no centro de reflexão de Chatham House.

O Presidente da Turquia exortou a comunidade internacional a "desempenhar o seu papel o mais rapidamente possível" e a tomar medidas para pôr fim à "crescente agressão de Israel", reiterando o apoio à criação de um Estado palestiniano independente, com Jerusalém como capital.

"Essa é a única solução para uma paz duradoura", sustentou.

Os Estados Unidos inauguram hoje a sua nova embaixada em Israel, em Jerusalém, cumprindo a promessa feita pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Ivanka Trump e Jared Kushner, filha e genro de Trump, também seus conselheiros, estão entre os presentes na cerimónia, que decorrerá às 16.00 locais (13:00 em Portugal) com centenas de dignitários dos dois países.

O Presidente turco cumpre hoje o primeiro dos três dias de visita oficial ao Reino Unido, estando previsto um encontro com a rainha Isabel II e com a primeira-ministra britânica, Theresa May.