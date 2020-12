EUA. Polícia diz que explosão em Nashville foi "ato intencional"

O Departamento da Polícia de Metro de Nashville descreveu, através da rede social Twitter, que a explosão ocorreu às 06h30 de sexta-feira e que autoridades estaduais e federais estavam no local, assim como equipas de emergência, incluindo o corpo de bombeiros.



Embora ainda não tenha sido divulgado o motivo do incidente, a explosão de uma viatura na baixa da cidade de Nashville foi sentida a nove quarteirões de distância, destruiu outros veículos e danificou alguns edifícios.



Apesar dos destroços, há a registar apenas três feridos, mas com pouca gravidade, segundo os bombeiros locais.

Entretanto, os bombeiros locais usaram o Twitter para pedir aos residentes e outras pessoas que evitassem a área.



These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj