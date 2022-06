EUA. Polícia impedido de socorrer esposa baleada durante massacre de Uvalde

McCraw afirmou, numa audiência especial do Senado sobre a tragédia, que

Tendo alertado de imediato a sua chefia para o facto, Ruiz foi contudo impedido de intervir.





Meireles, de 44 anos, acabaria por ser uma das vítimas mortais do massacre ocorrido a 24 de maio passado, quando Salvador Ramos, um adolescente, entrou armado na escola primária Robb e matou 19 crianças e duas professoras que encurralou.





O diretor revelou que ela ligou ao marido dizendo que tinha “sido baleada e estava a morrer”. Ruiz precipitou-se desesperado em seu socorro mas foi travado.







“O que aconteceu foi que ele tentou avançar para o átrio”, afirmou McCraw. “Foi impedido, tiraram-lhe a arma e escoltaram-no para fora da cena”.





O diretor do DSP não revelou especificamente quem, entre os vários departamentos presentes, deteve Ruiz. McCraw tem sido acusado de estar a desviar as atenções da responsabilidade das forças de segurança estaduais no socorro.



Uma hora fatídica



As forças de segurança levaram mais de uma hora a intervir contra o assaltante, período marcado por diversas chamadas dos estudantes para os serviços de emergência, com detalhes do atirador e das vítimas.





Pelo menos um dos alunos apelou precisamente ao socorro a Meireles. “Mandem ajuda para a minha professora, ela foi atingida mas está viva”, apelou. Eve Meireles viria a sucumbir ao lado da colega Irma Garcia e de 19 dos seus estudantes. O marido de Garcia viria depois a morrer de desgosto. Ruiz “nota que ela foi baleada – está a falar da sua mulher”, testemunhou McCraw. O agente tinha participado recentemente em treinos de atacante armado na própria escola secundária frequentada por Salvador Ramos.





A demora da polícia em intervir no caso da escola primária de Uvalde tem estado a ser escrutinada ao milímetro, sobretudo depois das denúncias e da indignação de dezenas de pais que assistiam a tudo, impotentes, no exterior do edifício.





Alguns chegaram a envolver-se em confronto com os agentes que os impediram de entrar na escola para tentar socorrer eles mesmos as crianças.





Salvador Ramos tinha feito 18 anos na semana anterior ao massacre tendo de imediato adquirido o seu arsenal. A mensagem de Ruiz sobre a sua mulher foi apenas um dos diversos alertas a comprovar que ele se mantinha uma ameaça.



Testemunho demolidor



McCraw afirma que a polícia tinha agentes e poder de fogo suficiente no local para ter dominado e detido o atacante três minutos depois de ele ter entrado na escola. Em vez de avançar, 19 agentes de segurança armados com espingardas e escudos balísticos ficaram no átrio por mais de uma hora, à espera da chave para abrir uma sala que afinal nem sequer estava fechada, referiu McCraw, cujo testemunho se tem revelado o mais detalhado até agora.





O responsável pelo Departamento de Segurança Pública do Texas criticou severamente as “decisões terríveis” de Pete Arredondo, o chefe de polícia do distrito escolar de Uvalde, que responsabilizou pelas operações, dizendo que o socorro “atrasou uma década a nossa profissão”.





“A única coisa que impediu um átrio cheio de agentes dedicados de entrar nas salas 111 e 112 foi um comandante no local que decidiu dar mais importância às vidas dos seus subordinados do que às das crianças”, acusou McCraw.





“Há provas convincentes de que a resposta dos agentes da lei ao ataque à Escola Primária Robb foi um fracasso abjeto e antiético face a tudo o que sabemos”, disse McCraw.





Sobre a questão da chave, o diretor sublinhou que não houve quaisquer tentativas de testar se a porta da sala estava ou não fechada. “Não havia forma do suspeito ter fechado a porta por dentro”, garantiu.





A equipa tática da polícia fronteiriça tentou finalmente entrar ao fim de mais de uma hora, confirmou ainda McCraw.





“Os agentes tinham armas, as crianças não tinham nenhuma. Os agentes tinham proteção corporal, as crianças não tinham nenhuma. Os agentes receberam treino, o suspeito não. Uma hora, 14 minutos e oito segundos – foi esse o tempo que as crianças esperaram, que as professoras esperaram por socorro”, sublinhou o diretor do DSP.





“Três minutos depois de o suspeito ter entrado o edifício ocidental, já havia um número suficiente de agentes armados e protegidos com armadura, para isolar e neutraliza-lo”, acrescentou o coronel McCraw.





O diretor afirmou ainda que Pete Arredondo “esperou por rádios e armas e esperou por escudos e esperou pela SWAT [força de intervenção]. No fim, esperou por uma chave que nem era necessária”.

Dúvidas



Arredondo não esteve presente em nenhuma das audições do Senado até agora. No início de junho afirmou que nunca se tinha considerado o comandante operacional e que nunca ordenou à polícia para esperar antes de intervir.





O responsável pela autarquia de Uvalde, Don McLaughlin, acusou perante a assembleia municipal o diretor do DSP de tentar sacudir as responsabilidades da sua própria polícia estadual.





“Em todos os seus testemunhos ele deixa de fora o número dos seus próprios oficiais e agentes que estavam no local naquele dia”, afirmou McLaughlin. “O coronel McCraw tem interesses e estes não incluem apresentar um relatório completo sobre o que sucedeu e dar factos concretos às famílias desta comunidade”, acusou.





As autoridades estaduais estão a deixar a cidade e os seus residentes às escuras, disse ainda, declarando “tiramos as luvas”.





Greg Abbott, o governador republicano do Estado do Texas, afirmou em comunicado que exige que todos os factos relativos ao tiroteio sejam comunicados às famílias e ao público com a máxima urgência.







A escola vai ser demolida, anunciaram as autoridades locais esta semana.