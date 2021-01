EUA. Polícia que disparou sete vezes sobre afro-americano não vai ser acusado

Foi no final de agosto do ano passado que, ficando gravemente ferido. O momento foi filmado por uma testemunha e deu origem a dezenas de protestos nos dias seguintes.Agora, a decisão do procurador do Wisconsin ameaça suscitar um regresso dos protestos.O procurador do condado de Kenosha, onde ocorreu o incidente, avançou que os investigadores do caso concluíram que Jacob Blake transportava consigo uma faca no momento em que agentes da polícia o interpelaram.O agente Rusten Sheskey, tendo por essa razão disparado sobre o homem.“Não acredito que o Estado possa provar que o privilégio da autodefesa não existe”, argumentou o procurador de Kenosha, Michael Graveley.Para além de ativistas dos direitos civis, também membros do Governo norte-americano já vieram contestar a decisão. Foi o caso do governador democrata Tony Evers, para quem

Decisão "passa mensagem errada aos agentes de todo o país"



Membros da família de Blake também já se opuseram ao veredito, incluindo o tio da vítima. “Isto vai ter impacto nesta cidade, neste Estado e nesta nação durante muitos anos”, lamentou Justin Blake. “A menos que as pessoas se ergam e façam o que é suposto fazerem”.“Falamos sobre esta Constituição em relação à qual toda a gente deve ser tão dedicada, e ainda assim”, criticou o tio de Jacob Blake, ouvido pela Associated Press.Justin acredita que “estão a permitir aos agentes da polícia lançar o terror” sobre as comunidades de afro-americanos, o que considera “injusto”.O advogado da família Blake lançou entretanto um comunicado no qual refere que a decisão do procurador de Kenoshae garante que irá avançar com um processo em tribunal.Sublinha ainda que, no vídeo do momento do incidente, “nunca se vê qualquer faca empunhada ou apontada” ao polícia.

“Isto passa a mensagem errada aos agentes da polícia por todo o país. Faz crer que é normal um polícia abusar do seu poder e imprudentemente disparar a sua arma, destruindo a vida de alguém”, acrescentou.

Kenosha prepara-se para protestos



Depois de anunciada a decisão, na noite de terça-feira, a cidade de Kenosha preparou-se para eventuais protestos,Nesta primeira noite foram apenas duas dezenas os manifestantes que saíram às ruas, juntamente com 15 carros que os seguiram, a buzinar. “, cantaram os participantes no protesto.O caso de Jacob Blake aconteceu após vários outros nos meses anteriores que envolveram cidadãos afro-americanos e agentes da polícia, nomeadamente os casos de George Floyd ou Breonna Taylor, e que desencadearam uma vaga de protestos antirracismo e contra a brutalidade policial em várias cidades norte-americanas.