EUA. Polícias derrubam mulher "idosa" em manifestação antirracista

O incidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira, perto da Casa Branca. Várias testemunhas no local gravaram o sucedido e os vídeos rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.As imagens mostram uma mulher a aproximar-se de um grupo de agentes da polícia, sendo de seguida empurrada contra o chão por dois deles. Ouvem-se também os manifestantes no local, indignados, a insultarem as autoridades.A mulher, que as testemunhas descreveram como “idosa”, caiu de costas no chão repentinamente, mas o vídeo leva a crer que não terá sofrido lesões, conseguindo levantar-se logo após a queda.Assim que a mulher se levantou, os agentes da polícia afastaram-se do local.O incidente aconteceu no final de mais uma noite de manifestações nos Estados Unidos, que decorrem desde final de maio, ocasionadas pela morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia.Durante este protesto em Washington, os participantes gritaram repetidamente frases como “os polícias racistas têm de sair” e “sem justiça, não há paz”.Washington, assim como outros Estados norte-americanos, tem sido palco de vários confrontos entre os manifestantes e as autoridades. Ainda na quarta-feira o Departamento do Interior dos EUA divulgou uma gravação que, segundo essa agência do Governo, “mostra os participantes a atirarem tijolos, vidros e garrafas contra os agentes”.

O porta-voz do mesmo departamento acrescentou que, desde o início das manifestações nos Estados Unidos, mais de 60 polícias ficaram feridos e que alguns deles foram hospitalizados e precisaram de cirurgias.







O incidente com a manifestante de Washington tem antecedentes , que igualmente se tornaram virais: o vídeo de 4 de junho mostrando a polícia da cidade de Buffalo atirando ao chão um manifestantes de 75 anos, Martin Gugino, que a ela se dirigira verbalmente, em tom tranquilo. O ancião bateu com a cabeça no solo, perdendo a consciência e sangrando abundantemente.





Gugino foi hospitalizado, situação em que ainda há dois dias se mantinha, com uma recuperação lenta e de desfecho incerto. Os dois agentes envolvidos na agressão foram suspensos da polícia, sem vencimento, até conclusão dos procedimentos legais e disciplinares que sobre eles impendem.