EUA. Pompeo poderá rotular de "antissemitas" organizações de defesa dos Direitos Humanos

A intenção de Mike Pompeo foi confirmada aode notícias Politico por três pessoas envolvidas no processo, segundo as quais o secretário de Estado poderá querer adiar um anúncio oficial.As fontes não especificaram que entidades poderão passar a ser consideradas antissemitas pelos Estados Unidos, mas o Politico avançou que, que defendem os Direitos Humanos por todo o mundo,, que luta contra a pobreza e a desigualdade.Em causa está o alegado apoio destas organizações ao movimento “Boicote, Desinvestimento e Sanções” (BDS), que “trabalha para acabar com o apoio internacional à opressão dos palestinianos de Israel” e para “pressionar Israel a respeitar o direito internacional”, segundo o seuoficial.Para alcançar o seu objetivo de pôr fim à ocupação israelita em territórios palestinianos, a BDS promove o boicote económico de Israel através da aplicação de sanções e do desinvestimento internacional nesse país, como indica o próprio nome da organização.Ainda no ano passado,(IHRA), organização fundada em 1998 para unir os governos dos vários países de modo a que estes proporcionassem e promovessem melhor informação sobre o holocausto.Agora, o novo processo criado por Mike Pompeo deverá basear-se nesta definição da IHRA para classificar de antissemita um grupo ou organização. Definição essa que considera o antissionismo – termo que define a oposição à autodeterminação do povo judeu, mas que hoje em dia é visto como a oposição ao Estado de Israel – como uma forma de antissemitismo, pelo que nela se encaixa o movimento “Boicote, Desinvestimento e Sanções”.

Joe Biden poderá reverter ação

Enquanto a organização Oxfam já afirmou que não apoia o movimento BDS, a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional dizem não ter uma posição assumida sobre o mesmo. No entanto, todas estas ONG’s já lançaram vários relatórios críticos às ações de Israel na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.A posição de Mike Pompeo é apoiada pore a outros atores, como a Índia, enquanto ignora, por outro lado, violações dos Direitos Humanos no Paquistão.“Os alvos [da Amnistia Internacional] não são escolhidos pelas suas ações, mas pela sua identidade”, defendeu o autor do relatório, o cientista político norte-americano David Collier, depois de analisar dezenas de contas desta ONG em redes sociais e de concluir que Israel recebeu condenações a um grau considerado antissemita.Nenhuma das ONG’s que podem figurar na lista de Pompeo é financiada de forma significativa pelos Estados Unidos. No entanto,caso o secretário de Estado as venha a rotular de antissemitas, estará a deixar claro que os EUA não pretendem apoiá-las no futuro.Segundo o Politico,, temendo que a mesma possa pôr em risco a liberdade de expressão das organizações de Direitos Humanos.Mesmo que Mike Pompeo avance com a proposta nas dez semanas que lhe restam no seu cargo, até que a nova Administração Biden tome posse a 20 de janeiro,